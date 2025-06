Fernanda Lessa racconta la sua esperienza di dimagrimento: dieci chili in un mese senza palestra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fernanda Lessa, nota modella brasiliana, ha recentemente condiviso la sua esperienza di perdita di peso durante un’intervista nel programma pomeridiano di Rai 1, La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. La Lessa ha rivelato di aver perso dieci chili in un mese, seguendo una dieta rigorosa e senza praticare attività fisica. La sua testimonianza ha suscitato un acceso dibattito in studio, sollevando interrogativi sulla sostenibilità e la salute di un simile approccio al dimagrimento.

La reazione in studio: un dibattito acceso

Durante l’intervista, Caterina Balivo ha commentato in modo ironico la situazione, facendo riferimento al medico presente in studio e sottolineando l’importanza di monitorare la salute in un contesto di dimagrimento così rapido. Anche Rosanna Lambertucci, esperta di benessere e alimentazione, ha espresso preoccupazione per la perdita di peso di Fernanda, affermando che dieci chili in un mese sono un risultato significativo. La Lessa ha risposto sinceramente, rivelando di non essersi accorta della portata della sua perdita di peso, pensando inizialmente di aver perso solo tre o quattro chili. Ha anche chiarito di non aver intrapreso questo percorso da sola, ma di essersi consultata con professionisti del settore.

La dieta di Fernanda: un cambiamento radicale

Fernanda ha descritto in dettaglio il suo schema alimentare, che ha segnato una svolta nella sua routine quotidiana. La sua giornata inizia con una colazione detox a base di centrifugato, preparato con carote, sedano, zenzero e un po’ di miele, accompagnato da frutta fresca. Questo cambiamento ha avuto un impatto positivo sulla sua energia durante la giornata, permettendole di affrontare il pomeriggio senza sentirsi affamata. A metà mattina, Fernanda consuma uno spuntino leggero, optando per frutta come melone, ananas o mandarino.

A pranzo, la Lessa ha adottato un regime alimentare rigoroso, scegliendo tre uova in camicia senza olio, oppure pesce o carne magra come il tacchino. Ha escluso completamente sale e olio dalla sua dieta, utilizzando il parmigiano per insaporire le insalate senza aggiungere sodio. Per cena, il suo pasto consiste in cinque cucchiai di yogurt greco light con frutti di bosco, un’opzione che ha specificato con un sorriso, sottolineando che si tratta di cinque cucchiai e non di cinque ciotole.

L’assenza di attività fisica e le implicazioni della dieta

Un aspetto sorprendente della testimonianza di Fernanda è stata la sua dichiarazione riguardo all’assenza di attività fisica durante il mese di dimagrimento. Ha spiegato che, quando si dedica allo sport, tende a provare fame e non voleva cedere alla tentazione di piatti come la carbonara. I medici presenti in studio hanno avvertito che una dieta così restrittiva, che prevede circa 600 calorie al giorno, può portare a una rapida perdita di peso, ma comporta anche dei rischi per la salute. Hanno evidenziato che almeno quattro o cinque chili persi potrebbero essere dovuti a liquidi, e che l’effetto diuretico della frutta e del centrifugato ha contribuito all’eliminazione della ritenzione idrica.

Un messaggio di consapevolezza e responsabilità

Fernanda Lessa ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di consultare sia un nutrizionista che uno psicologo prima di intraprendere un percorso di dimagrimento. Ha affermato che non è sufficiente sapere cosa mangiare, ma è fondamentale comprendere le motivazioni dietro le proprie abitudini alimentari. Questa riflessione sposta l’attenzione dal semplice numero sulla bilancia al rapporto con il cibo e con se stessi, evidenziando la necessità di un approccio più consapevole e responsabile verso la salute e il benessere. La sua testimonianza invita a considerare il dimagrimento non solo come un obiettivo estetico, ma come un percorso di crescita personale e di cura di sé.

