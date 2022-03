Femminile singolare: la rassegna di MioCinema per la festa delle donne

In occasione della festa delle donne, oggi 8 marzo, MioCinema ha reso disponibile una rassegna interamente dedicata ai grandi personaggi femminili del cinema. Dieci protagoniste di dieci biopic che raccontano storie ed esistenze di donne straordinarie.

Femminile singolare: uno spot emozionante per la rassegna di MioCinema in occasione della festa delle donne

Marilyn, Jackie, Grace di Monaco sono solo alcuni dei nomi di donne che si sono battute per portare avanti i propri diritti e i propri ideali come Viviane. Si tratta di donne carismatiche, forti o fragili nel loro splendore che hanno amato profondamente come Antigone, Gloria e Philomena; donne che cercano di realizzare i propri sogni e le loro passioni come Florence, o sono disposte a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi, come Tonya, donne che prima di tutto sono persone.

La rassegna realizzata per celebrare la festa delle donne presenta film interpretati da grandi attrici che hanno ricevuto i maggiori riconoscimenti internazionali, nei panni di personaggi che hanno in qualche modo lasciato il segno. Si va dalla vincitrice dell’Oscar Allison Janney come miglior attrice non protagonista nella brillante black comedy “Tonya”, interpretata da una irresistibile Margot Robbie, a Michelle Williams premiata con il Golden Globe per la grazia con cui ha impersonato l’eterna Marilyn, da Paolina Garcia vincitrice dell’Orso d’Argento per l’interpretazione di Gloria nell’omonimo film di Sebastian Lelio, a Rooney Mara premiata a Cannes per la miglior interpretazione femminile in “Carol”, fino alla sempre straordinaria e unica Maryl Streep in “Florence”.

Ecco le pellicole della rassegna

“Antigone” di Sophie Deraspe (2019), “Tonya” di Craig Gillespie (2017), “Jackie” di Pablo Larraín (2016), “Florence” di Stephen Frears (2016), “Carol” di Todd Haynes (2015), “Grace di Monaco” di Olivier Dahan (2014), “Viviane” di Ronit Elkabetz e Shlomi Elkabetz (2014), “Gloria” di Sebastian Lelio (2013), “Philomena” di Stephen Frears (2013) e “Marilyn” di Simon Curtis (2011).

Buona visione al femminile!

Roberta Rosella

08/03/2022