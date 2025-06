Felicity Huffman entra nel cast di Doc: la seconda stagione del medical drama americano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La seconda stagione di Doc, il remake statunitense della celebre serie italiana, si prepara a tornare sugli schermi americani con una novità di grande rilievo. Felicity Huffman, nota per il suo iconico ruolo di Lynette Scavo in Desperate Housewives, si unisce al cast in un ruolo regolare. Questa notizia, riportata in anteprima da Deadline, ha suscitato grande interesse tra i fan della serie e non solo.

Felicity Huffman e il suo nuovo ruolo

Felicity Huffman interpreterà la dottoressa Joan Ridley, un personaggio che promette di portare una nuova dimensione alla trama di Doc. La dottoressa Ridley è descritta come una figura affascinante e complessa, specializzata in medicina interna e chirurgia. La sua personalità è caratterizzata da un carisma naturale e da un’ironia affilata, che le consentono di guadagnarsi il rispetto dei colleghi senza mai alzare la voce. La Huffman, con la sua interpretazione, si propone di dare vita a un personaggio che, pur apparendo sicuro e brillante, nasconde una determinazione feroce e un segreto che influenzerà le dinamiche all’interno del Westside Hospital.

Joan Ridley si troverà a prendere il posto di Richard Miller, interpretato da Scott Wolf, come nuovo primario di medicina interna. Questo cambiamento avverrà grazie alla proposta del dottor Michael Hamda, interpretato da Omar Metwally. Un elemento chiave della trama sarà la relazione tra la dottoressa Ridley e Amy Larsen, la protagonista della serie, interpretata da Molly Parker. Joan è stata infatti la mentore di Amy durante la sua formazione in medicina, creando un legame profondo, ma anche carico di tensioni irrisolte.

La trama di Doc e il suo successo

Doc narra le vicende della dottoressa Amy Larsen, che, dopo un grave incidente stradale, ha perso la memoria degli ultimi otto anni della sua vita. Costretta a ricominciare da zero come specializzanda, Amy si trova a dover ricostruire non solo la sua carriera, ma anche le relazioni personali che ha perso. La serie, creata da Barbie Kligman e ispirata all’originale italiana trasmessa su Rai1, ha riscosso un notevole successo negli Stati Uniti, riuscendo a ottenere un ordine di ben 22 episodi per la seconda stagione, un traguardo raro per la televisione americana contemporanea.

Accanto a Felicity Huffman, torneranno nel cast anche altri attori di spicco come Amirah Vann e Anya Banerjee, mentre Patrick Walker e Charlotte Fountain-Jardim, che hanno avuto ruoli ricorrenti nella prima stagione, sono stati promossi a membri regolari del cast. La serie ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, grazie alla sua narrazione avvincente e ai personaggi ben sviluppati.

La messa in onda in Italia

Attualmente, la prima stagione del remake americano di Doc è in onda su Rai 1, ogni martedì sera in prima serata. Gli spettatori italiani possono seguire le avventure della dottoressa Amy Larsen e del suo team, mentre si avvicinano al finale di stagione, previsto per il 17 giugno. La serie ha già dimostrato di avere un buon riscontro anche nel nostro paese, confermando l’interesse per storie che uniscono elementi di dramma e medicina, con un focus sulle relazioni umane e le sfide personali.

Con l’arrivo di Felicity Huffman nel cast, le aspettative per la seconda stagione di Doc sono cresciute ulteriormente, promettendo colpi di scena e sviluppi intriganti che terranno i telespettatori incollati allo schermo.

