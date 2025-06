Federica Sciarelli parla del futuro di “Chi l’ha visto?” e della sua possibile successione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Federica Sciarelli, storica conduttrice di “Chi l’ha visto?”, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul suo programma in un’intervista rilasciata al magazine Vanity Fair. La trasmissione, che ogni mercoledì attira un vasto pubblico, ha registrato nella puntata di ieri un ascolto di 1 milione e 617 mila spettatori, con uno share dell’11,70%. Durante l’intervista, la Sciarelli ha affrontato anche il tema della sua eventuale successione, rivelando le sue opinioni e sentimenti riguardo al futuro del programma.

La successione di Federica Sciarelli a “Chi l’ha visto?”

Nel corso dell’intervista, il giornalista ha chiesto a Federica Sciarelli se immagina un futuro per “Chi l’ha visto?” senza di lei alla conduzione. La presentatrice ha risposto positivamente, esprimendo fiducia nel fatto che il programma potrebbe essere guidato da una delle sue talentuose inviate. Ha affermato: “Dopo di me Chi l’ha visto? lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso…”. Questa affermazione sottolinea il suo attaccamento al programma e la sua volontà di continuare a contribuire anche dopo il suo eventuale allontanamento.

La conferma della nuova edizione

Federica Sciarelli ha anche confermato che sarà presente nella prossima edizione di “Chi l’ha visto?”, affermando: “Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo…”. Questa notizia rassicura i fan del programma, che possono continuare a seguire le sue inchieste e storie. Tuttavia, la conduttrice ha anche rivelato che, sebbene sia entusiasta di continuare, lasciare il programma a qualcun altro non sarà un compito facile. Ha condiviso il suo dispiacere all’idea di dover passare il testimone, ma ha anche riconosciuto che è un passaggio naturale: “Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così… Mi troverò qualcos’altro da fare. Magari diventerò campionessa di rollerblade…”.

L’importanza di “Chi l’ha visto?” per Federica Sciarelli

Durante l’intervista, la Sciarelli ha descritto “Chi l’ha visto?” come un vero e proprio “fortino”, un programma di inchiesta che ha scelto di abbracciare nonostante i consigli contrari ricevuti all’inizio della sua carriera. Ha spiegato che, inizialmente, passare dalla politica alla cronaca sembrava più una punizione che una promozione, ma quando ha compreso l’impatto positivo che il programma poteva avere sulle vite delle persone, ha deciso di dedicarsi completamente a questa missione. “Quando ho capito che potevo aiutare un sacco di persone, mi ci sono dedicata anima e corpo… Anche quando non va in onda, mi dedico al programma tutti i giorni…”. Questa dedizione ha contribuito a mantenere alti gli ascolti e a rafforzare il legame tra la conduttrice e il suo pubblico.

Federica Sciarelli continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano, e le sue parole rivelano non solo la sua professionalità, ma anche il suo profondo attaccamento a “Chi l’ha visto?”, un programma che ha segnato la sua carriera e che continua a svolgere un ruolo fondamentale nella cronaca italiana.

