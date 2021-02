La Federation Entertainment, il gruppo di produzione e distribuzione indipendente di Pascal Breton e Lionel Uzan, sta aumentando la sua produzione di documentari premium con una serie di nuove acquisizioni, tra cui “The Vatican” e “The Sect”.

“The Vatican”

È una serie di documentari investigativi in ​​sei parti che esplora le dinamiche all’apice del mondo cattolico e racconta come gli incessanti scandali e una società in continuo cambiamento ne abbiano indebolito le fondamenta. “The Vatican” è diretto da Kat Steppe, co-scritto da Rik Torfs e Jo Badisco, e prodotto da Kato Maes e Kristoffel Mertens presso la società belga Paneka per l’emittente VRT. La serie è già stata pre-venduta al service francese Salto e le riprese sono già iniziate.

“The Sect”

Offre uno sguardo approfondito sull’Ordine del Tempio Solare. La docu-serie in cinque parti fa luce su ciò che ha portato 74 membri della setta a commettere un suicidio di massa in Francia, Svizzera e Canada, tra il 1994 e il 1997. “The Sect” è prodotto da Matthieu Belghiti e diretto da Jean-Xavier De Lestrade, il regista vincitore d’Oscar, di “Murder of a Sunday Morning” e “The Staircase”. “The Sect” è la prima serie di documentari originali commissionata da Salto.

La Federazione si è anche assicurata i diritti di distribuzione in tutto il mondo del documentario di Mai Hua “Make Me a Man: Meetings with Incredible Men”, che segue un terapista carismatico, Jerry Hyde, che intervista i suoi pazienti maschi sulle diverse definizioni di mascolinità nel mondo di oggi.

Altri documentari

Le recenti acquisizioni della compagnia includono anche “Lil’ Buck: Real Swan “, un documentario pluripremiato che racconta il viaggio di un prodigio della danza hip-hop dalle strade di Memphis fino al successo. Il film, diretto da Louis Wallecan, faceva parte della selezione di Tribeca nel 2019 e ha vinto il miglior film a San Francisco nella categoria danza.

I precedenti documentari della Federation includono “Paris: a Wild Story”, “First Man”, “The Secret Journey of Migratory Birds”, “Homo Sapiens”, nonché i docu-drama “The Assassination of Henry IV”, “The Escape of Louis XVI “e” The Appeal of 1940 “.

Maria Bruna Moliterni

09/ 02/ 2021