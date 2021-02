"Fear the Walking Dead " iniziano le riprese della sesta stagione

Secondo quanto affermato da Comicbook, “Fear the Walking Dead” tornerà ufficialmente, negli USA, con i nove episodi della seconda parte della sesta stagione a partire dall’11 aprile 2021.

Fear the Walking Dead: la sesta stagione sarà girata a Round Rock

“Fear the Walking Dead” sarà girato a Round Rock, Texas, a pochi minuti da dove Madison Clark (Kim Dickens) sembrava morire nella quarta stagione dello spin-off di Walking Dead.

Lo zombie drama texano è stato girato per la prima volta ad Austin e nella vicina Round Rock nella quarta stagione, trasformando lo stadio di baseball Dell Diamond nella comunità post-apocalittica che ospita Madison e il suo gruppo di sopravvissuti.

Domani inizieranno le riprese a Round Rock , secondo un avviso pubblicato sul sito ufficiale della città di Round Rock:

“Chisholm Trail Road sarà chiusa tra Old Settlers Boulevard e US 79 dalle 7 alle 21 di martedì 2 febbraio. Fear the Walking Dead” della AMC ha richiesto la chiusura per girare una scena della prossima stagione. Lo spettacolo ha una serie di riprese a Round Rock come Dell Diamond servito come set per la quarta stagione. Le deviazioni saranno in atto per tutta la durata della chiusura della strada e gli automobilisti dovrebbero aspettarsi piccoli ritardi.”

Il possibile ritorno di Madison

Chisholm Trail Road è a soli otto minuti di macchina da Dell Diamond, dove Madison sembrava morire quando ha dato fuoco a un’orda di zombie nell’episodio della stagione 4 “No One’s Gone”.

Secondo alcune fonti nella sesta stagione di Fear potremmo assistere al ritorno di Madison. Potrebbe essere lei la persona misteriosa che ha salvato un Morgan Jones (Lennie James) gravemente ferito nel finale della stagione 5.

“C’è sempre una possibilità che Madison ritorni”, ha detto lo showrunner Ian Goldberg a ComicBook.com a novembre.

Lo showrunner ha continuato dicendo:

“Non possiamo dire molto altro su chi ha salvato Morgan. Abbiamo visto che era qualcuno con un secondo fine che diceva che Morgan aveva ancora delle cose da fare. E’ qualcuno che Morgan non conosce”.

Scott Gimple, produttore esecutivo di Fear e chief content officer di “The Walking Dead Universe”, avrebbe poi comunicato ai fan di “tenere viva la speranza” tra i sospetti che Madison Clark tornerà.

Quando agli showrunner Goldberg e Andrew Chambliss è stato chiesto a bruciapelo di un ritorno di Madison, Goldberg ha detto a Insider: “Beh… non abbiamo mai visto il suo corpo.

Recentemente, AMC Networks ha confermato una stagione 7 di Fear a dicembre.

La sesta stagione di “Fear the Walking Dead” ritornerà con nove nuovi episodi a partire da domenica 11 aprile su AMC.

Erika Zagari

01/02/2021