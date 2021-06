Fear Street: il trailer della trilogia su Netflix

Netflix presenterà in anteprima la trilogia di “Fear Street” nell’arco di tre settimane a partire dal 2 luglio.

Fear Street: il trailer rivela una trilogia di paure estive

Netflix ha rilasciato il primo trailer completo per la sua prossima trilogia di “Fear Street”, basata sui libri dell’autore horror di successo R.L. Stine. L’arrivo del trailer è stato anticipato ieri e ha debuttato come parte della Geeked Week del servizio di streaming, un evento virtuale di cinque giorni per i fan che ha preso il via questa settimana ed è dedicato alla copertura di notizie esclusive, trailer, primi sguardi e altro dal genere più popolare di Netflix serie e i film più attesi.

Il trailer offre uno sguardo ancora più ampio sui terrori che si sono nascosti nella città di Shadyside negli ultimi 300 anni, dove un gruppo di adolescenti nel 1994 scopre di non essere la prima generazione ad affrontare una minaccia malvagia – e potrebbero dover guardare al passato per trovare un modo per sconfiggerlo. Impostato sulle note di “I Will Survive” di Gloria Gaynor, la trilogia sembra offrire una visione horror estiva obbligatoria.

Il cast della trilogia

Il cast di “Fear Street Part 3”: 1966 include Kiana Madeira, Ashley Zukerman, Gillian Jacobs, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Darrell Britt-Gibson, Fred Hechinger, Julia Rehwald, Sadie Sink, Emily Rudd, McCabe Slye, Jordana Spiro, e Jordyn DiNatale. Per “Fear Street Part Two”: 1978, oltre a Sink, Rudd, Slye, Jacobs, Madeira, Jacobs, DiNatale e Spiro, il cast include Ryan Simpkins, Ted Sutherland e Chiara Aurelia. Il cast di “Fear Street Part One”: 1994 è composto da Madeira, Welch, Flores Jr., Rehwald, Spiro, DiNatale, Hechinger e Zukerman, oltre a Maya Hawke e Darrell Britt-Gibson.

La trilogia sarà presentata in anteprima su Netflix rispettivamente il 2 luglio, il 9 luglio e il 16 luglio.

Francesca Reale

15/06/2021