“Father Stu” con Mark Wahlberg e Mel Gibson venduto alla Sony

Secondo quanto riportato da Variety, la Sony Pictures ha acquisito il film drammatico “Father Stu”, interpretato da Mark Wahlberg e Mel Gibson.

Mark Wahlberg e Mel Gibson: dall’autodistruzione alla redenzione

“Father Stu” è scritto e diretto da Rosalind Ross e segue la storia di padre Stuart Long, pugile diventato sacerdote. L’uomo compie un lungo viaggio interiore che lo porta dall’autodistruzione alla redenzione. Insieme a Wahlberg, che interpreta il personaggio del titolo, e Gibson, il film vede nel cast Jacki Weaver e Teresa Ruiz.

“Father Stu” segna il debutto alla regia di Ross, attuale compagna di Mel Gibson. Gibson, vincitore dell’Oscar per “Braveheart” e candidato all’Oscar per “Hacksaw Ridge”, ha lavorato in gran parte a film indipendenti più piccoli e film d’azione diretti allo streaming da quando ha fatto notizia per dichiarazioni antisemite e razziste. Tuttavia, è stato recentemente nominato per dirigere e recitare nel film della Warner Bros. “Wild Bunch”, che è in fase di sviluppo, oltre che come headliner di una serie TV basata su “John Wick”.

Queste le parole di Wahlberg

“Il viaggio di padre Stu da piantagrane a pastore ha ispirato molti, incluso me. Rosey ha fatto un lavoro incredibile catturando l’essenza di chi era e di come ha influenzato le persone che ha incontrato. Spero che con questo film manteniamo vivo il suo spirito e continuiamo le sue buone opere”.

Mark Wahlberg sarà il produttore con Stephen Levinson e Jordon Foss. I produttori esecutivi includono Miky Lee, Colleen Camp, Patrick Peach e Tony Grazia.

Prima che “Father Stu” arrivi sul grande schermo, Wahlberg apparirà nell’adattamento del videogioco di Sony “Uncharted”. Weaver è meglio conosciuto per “Silver Linings Playbook”, “Animal Kingdom”, “The Disaster Artist” e “Poms”. Ruiz è stato recentemente visto in “Narcos: Mexico” su Netflix.

Roberta Rosella

25/01/2022