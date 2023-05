“Fast X” il dodicesimo film sarà l’ultimo? Louis Leterrier ha svelato importanti novità sul futuro della saga

Fast and Furious è una delle saghe più popolari e longeve di sempre. Con la recente uscita in tutte le sale cinematografiche di Fast X, l’interesse verso il futuro di questo franchise è più vivo che mai. Questa pellicola dovrebbe rappresentare infatti, il primo capitolo di una trilogia finale. Per fare chiarezza e regalare una possibile speranza ai fan, è direttamente intervenuto il regista di questo decimo capitolo, Louis Leterrier.

Louis Leterrier ha cercato di fare chiarezza sulla questione, rilasciando una breve dichiarazione:

“Vediamo cosa succede. Guardando agli altri franchise del mondo, ad eccezione di Il Signore degli Anelli, dove avevano i libri e sapevano quando dovevano finire, non lavori al film successivo. Puoi nutrire grandi speranze su quello che accadrà ma devi lavorare e dare il massimo sull’unico film a cui stai lavorando. Quindi darò il massimo per la parte 11 o il Lato B e vedremo cosa succede”.

Sembra quindi che il futuro della saga sia ancora incerto. Dobbiamo comunque tenere conto del fatto che questo franchise ci ha accompagnato per vent’anni e ha sempre riscosso un enorme successo. Non ci stupisce dunque che l’obiettivo sia quello di riuscire a mantenere un livello cinematografico molto alto ed originale. Troveremo Louis Leterrier alla regia anche per l’undicesimo capitolo della saga, anche se rimane l’incognita degli incassi al botteghino. Se il film non dovesse registrare un grande incasso infatti, la saga potrebbe anche concludersi con l’undicesimo capitolo.

Per quanto riguarda il nostro Paese, Fast X ha registrato, nei suoi primi quattro giorni di programmazione, il miglior weekend del 2023 con un incasso record di 6.368.112 euro. Il risultato è molto sorprendente e va ad aggiungersi ad una riuscitissima anteprima romana che ha coinvolto tutti i protagonisti della pellicola. Proprio sul red carpet, Vin Diesel ha svelato che questo film sarà il primo di questa trilogia conclusiva. Con la speranza ovviamente che sia solo un arrivederci e non un addio finale.