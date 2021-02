Fast & Furious 9: il possibile ritorno di un personaggio di Tokyo Drift 

Secondo quanto affermato da Comicbook, il nuovo trailer di “Fast & Furious 9″potrebbe aver rivelato il ritorno di un personaggio dimenticato di Tokyo Drift.

“Fast & Furious 9” e il ritorno di Han

Il nuovo trailer “Fast & Furious 9” potrebbe aver rivelato il ritorno di un personaggio dimenticato di Tokyo Drift.

Nella nota saga ritroveremo volti familiari tra cui Han e Sean Boswell.

Precedentemente, i fan avevano chiesto a gran voce il ritorno di Han dopo la sua scioccante morte all’inizio del franchise e, fortunatamente i produttori hanno accolto la loro richiesta.

Il tema su cui si andrà ad incentrare questo nuovo capitolo della saga sarà quello della famiglia.

In “Fast & Furious 9” troveremo Dom Toretto che sta conducendo una vita tranquilla fuori dalla circolazione con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato sul loro pacifico orizzonte. Questa volta, una minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato se vorrà salvare coloro che ama di più. La sua crew si unisce per fermare uno sconvolgente complotto guidato dall’assassino e il pilota più abili che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello abbandonato di Dom, Jakob.

Vin Diesel entusiasta del ritorno di Han

In “Fast & Furious 9” debutterà John Cena nei panni di Jakob Toretto, fratello del protagonista interpretato da Vin Diesel.

Nel cast troveremo troveremo anche i membri della crew Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel, oltre che Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet e, Sung Kang nel ruolo di Han.

Vin Diesel recentemente ha parlato a EW della decisione di riportare Han nella famiglia, affermando:

“Han è un personaggio integrale in questo franchise. Se vi ricordate, è un po’ il responsabile degli anni di assenza di Dom Toretto. È quello che fa i lavori con lui in Messico, è l’unico che sa dov’è Dom, e in molti modi è il ponte per Dom quando Dom torna in Tokyo Drift. Quindi c’è qualcosa di molto speciale e magico nel personaggio di Han. Quando vedrete il film lo sentirete, ma credo che al centro sia un altro testamento, non solo non voltate le spalle alla famiglia, ma non rinunciate alla famiglia. Senza svelare la trama, il tema di Fast & Furious 9 sarà: non rinunciare alla famiglia”.

Vin Disel ha continuato dicendo:

“Ho iniziato a pianificare Fast 10 prima di iniziare le riprese di Fast 9. L’universo è così robusto e così ricco di talento e ricco di storia che, a un certo livello, è totalmente fattibile avere degli spinoff, e penso che sia qualcosa di inevitabile. La Universal se lo merita per quanto ha investito in questa piccola saga, e sarebbe bello restituire alla Universal. E per i fan, se Fast 10 parte uno e due dovesse essere la conclusione, sarebbe bello che questo mondo continuasse per le generazioni a venire”.

Il nuovo capitolo della popolare saga, in teoria, dovrebbe arrivare nei cinema statunitensi il 28 maggio 2021.

Erika Zagari

08/02/2021