Fast and Furious: la saga sta perdendo colpi? 

La saga di Fast and Furious, che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo per più di due decenni, sembra aver raggiunto un punto di svolta. Fast and Furious 10, l’ultimo capitolo della serie, ha debuttato al botteghino con risultati ben al di sotto delle aspettative, segnando uno dei peggiori week-end d’apertura nella storia del franchise.

Un debutto a rallentatore: Fast and Furious X fatica al botteghino

Secondo i dati di tracciamento, Fast and Furious X ha incassato circa 65 milioni di dollari a livello domestico durante il suo primo fine settimana, una cifra decisamente bassa per gli standard della saga, che ha guadagnato quasi 7 miliardi di dollari con i precedenti dieci film (incluso lo spin-off Hobbs & Shaw). A titolo di confronto, Furious 7 aveva debuttato negli Stati Uniti con 147,2 milioni di dollari.

Da allora, tuttavia, la popolarità del franchise blockbuster di Universal sembra aver subito un calo, soprattutto nel mercato domestico, come dimostrato dall’apertura di Fast & Furious 9, che ha incassato 70 milioni di dollari, con un calo del 52% rispetto al predecessore.

Le cause del calo di interesse

Gli analisti ritengono che il pubblico stia iniziando a stancarsi del franchise con Vin Diesel e che i risultati deludenti di Fast X siano in parte dovuti a un calo di interesse da parte dei fan meno appassionati. Come sempre, molto dipenderà dal successo del film nei mercati internazionali, anche se la Cina, un tempo grande sostenitrice della saga, è diventata un’incognita per Hollywood.

Il budget di Fast X è stato stimato in 340 milioni di dollari, una cifra che non tiene conto dei costi di marketing e che, di conseguenza, ridurrà notevolmente i margini di profitto. È possibile che la decisione di concludere la saga con Fast 11 sia stata influenzata da queste statistiche?

Fast 11: l’ultimo capitolo della saga e il futuro di Fast and Furious

Con l’annuncio che Fast 11 sarà l’ultimo capitolo della saga principale, è lecito chiedersi quali saranno le prossime mosse del franchise. Sebbene i numeri di Fast X siano deludenti, la serie ha ancora un seguito di fan fedeli che potrebbero sostenere ulteriori spin-off e progetti correlati.

In conclusione, il futuro di Fast and Furious è incerto. Tuttavia, è indubbio che la saga abbia lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema d’azione e che continuerà a essere ricordata come una delle serie più iconiche del genere.