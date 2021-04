Fast and Furious 9, un nuovo trailer esplosivo

Fast and Furious 9 è il nuovo capitolo delle celebre saga che vede l’ingresso nel cast di John Cena

John Cena in “Fast and Furious 9”

La famiglia è ancora il tema centrale di “Fast & Furious 9” ed il secondo trailer rilasciato lo dimostra. Tanta azione e colpi di scena nel nono capitolo della saga che si concluderà con l’undicesimo film.

Ora che si è ritirato per potersi prendere cura dei propri cari e della famiglia, Dom (Vin Diesel) sente la mancanza della vecchia vita. Ma sarà la stessa famiglia, stavolta quella di sangue, che lo metterà nuovamente nei guai. A creare problemi sarà infatti il fratello di Dom, Jacob, interpretato da John Cena nonchè villain di questo nono capitolo. Con due Toretto in circolazione il film si preannuncia esaltante, come anticipato dalla preview esplosiva.

I fan però dovranno pazientare fino al 12 luglio 2021, data di uscita in streaming e in alcune sale cinematografiche selezionate.

La trama di “Fast and Furious 9”

Sono trascorsi quattro anni dagli eventi di “Fast and Furious 8”. Nell’ultimo capitolo rilasciato si vede Dom contro la propria famiglia, costretto a tradirli dietro ricatto, così da poterne salvare una nuova parte. In questo lasso di tempo le cose sono andate per il meglio. Suo figlio è cresciuto e regna la pace, forse troppa. Manca un po’ l’adrenalina di un tempo.

Di colpo il gruppo deve riunirsi per fermare un attacco terroristico, che vede tra i protagonisti Jakob Toretto. Questi non è altri che il fratello di Dom. I due non hanno un rapporto, ormai da lungo tempo, proprio a causa di ciò che Jakob è diventato.

Come già confermato da tempo, questo capitolo vedrà anche il ritorno dell’amatissimo Han, personaggio ritenuto morto. Sarà compito del nono film del franchise spiegare in che modo sia riuscito a salvarsi dall’attentato mortale di Deckard Shaw visto in “The Fast and the Furious: Tokyo Drift“.

Di seguito il nuovo trailer ufficiale:

Luca Francesconi

15/04/2021