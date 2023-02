Fasi 5 e 6: ecco cosa ha detto Kevin Feige sul futuro del mondo Marvel

Il Marvel cinematic universe può essere considerato come una rete interconnessa di film e crossover, che ha raccolto milioni di fan in tutto il mondo. Nel 2008 infatti, fu distribuito il primo film da parte dei Marvel Studios ovvero Iron Man. Da quel momento nulla è stato più lo stesso, nel corso degli anni infatti, si è costituito il mondo interconnesso che noi oggi conosciamo ed amiamo.

Dopo aver passato ben 15 anni a seguire gli sviluppi della saga, entrata poco alla volta nei nostri cuori, si è arrivati ad un punto di svolta. Il punto di svolta è stato senza dubbio il film Avengers: End Game. Potremmo considerare Endgame come un passaggio di testimone. I più grandi supereroi hanno fatto il loro corso ed è sicuramente giunto il momento di guardare avanti. Guardare avanti significa trovare un modo per rendere sempre avvincenti le avventure dei nostri eroi e progettare in maniera maniacale il futuro della saga ovvero le fasi 5 e 6.

Ricollegandoci a questo discorso, dovremmo tenere conto dell’intervista rilasciata a EW da parte del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige:

So che avete chiamato le Fasi 4, 5 e 6 la “Saga del Multiverso” che condurranno ad Avengers: The Kang Dynasty nel 2025 e a Secret Wars nel 2026. Come state pensando alla Fase 5 nello specifico? C’è un filo conduttore o un tema generale?

È una divisione che serve al pubblico per seguire tutto e per tenere a mente la posizione di tutti i pezzi. Non ho parlato molto dei temi generali e della direzione della Fase 4 fin quando non è finita, in gran parte perché ci adattiamo costantemente e soddisfiamo esigenze creative e nuove idea di volta in volta. Ma direi in termini molto generali, come si vede in Quantumania, che si tratta di spianare la strada al grosso filo conduttore che correrà per le prossime fasi. Non tutti i film della Saga dell’Infinito si concentravano su Thanos e le Gemme dell’Infinito, e sarà lo stesso per quelli delle Fasi 5 e 6. La gente ne avrà un assaggio bello succoso in Quantumania in attesa di Avengers: Secret Wars, per cui sono davvero elettrizzato.