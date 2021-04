Fantasy Island: i primi nomi del nuovo reboot della serie

La Fox svela i primi nomi delle star che faranno parte del cast del reboot “Fantasy Island”

Fantasy Island: trama e anticipazioni

Il ritorno di “Fantasy Island” è annunciato dalla Fox attraverso i primi nomi le sue stelle. Deadline riporta che la star di “The Bold and the Beautiful” Kiara Barnes e John Gabriel Rodriquez di “If Loving You Is Wrong” sono stati scelti per la prossima serie. La prima sarà un personaggio fisso della serie, mentre il secondo avrà un ruolo “fortemente ricorrente“. La serie è stata scritta e creata dai produttori Liz Craft e Sarah Fain (The 100), in collaborazione con Sony Pictures TV e Gemstone Studios.

Kiara Barnes interpreterà Ruby Okoro, una giovane donna affettuosa e saggia che arriva su Fantasy Island con una malattia terminale ma riceve una nuova prospettiva di vita da Roarke e dall’isola. John Rodriquez interpreterà Javiar, l’aspro, bello e carismatico capo dei trasporti di Fantasy Island. L’isola offre rifugio a Javier, ma come in tutti i casi questa offerta è il prezzo di una resa dei conti.

Il reboot segna la prima produzione Gemstone

La serie lanciata nel 1977 e conclusasi nel 1984 è stata un gran successo. La Sony ci ha riprovato diverse volte prima con un revival poi con “Blumhouse”. Oggi il reboot rappresenta la prima produzione di Gemstone Studios che co-produrrà con Fox Entertainment. “Fantasy Island è sempre stata una delle nostre serie più famose e iconiche e quando abbiamo ascoltato la visione di questo mondo di Liz e Sarah, abbiamo subito capito che era qualcosa di speciale“, hanno affermato Jeff Frost, Presidente, Sony Pictures Television e Jason Clodfelter, Co-presidente ed hanno aggiunto “Non possiamo pensare a partner migliori di Fox per lavorare su questa versione completamente nuova di questo classico: questo è davvero un modo meraviglioso ed entusiasmante per lanciare la nostra nuova impresa, Gemstone Studios.”

“Ci siamo concentrati in particolare nel fornire agli spettatori serie estive che offrano una vera fuga dalla vita di tutti i giorni”, ha detto il presidente di Fox Entertainment Michael Thorn . “Fantasy Island” è un programma amato e il mondo che Liz e Sarah hanno creato per questo adattamento contemporaneo è la firma di Fox e uno spettacolo perfetto per i tempi di oggi. Dopo tutto, chi di noi non farebbe un (sicuro) viaggio a Fantasy Island in questo momento? ”

Francesca Reale

26/04/2021