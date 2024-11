Fantasticon Film Fest 2024: il festival del fantastico apre le porte a Milano con eventi imperdibili

La città di Milano si prepara ad accogliere il Fantasticon Film Fest 2024, un evento che celebra il genere fantastico nella sua totalità. Fino al 24 novembre, presso l’auditorium di Fiera Milano Rho, il festival si inserisce nell’ambito della Milan Games Week & Cartoomics 2024. Questo spazio avveniristico, in grado di ospitare 900 persone, è dotato di un impianto audio-video all’avanguardia pronto a garantire un’esperienza immersiva ai cinefili e agli appassionati di anime e fumetti. Quest’anno il programma si arricchisce di eccezionali anteprime, celebrazioni e ospiti, promettendo un weekend da non perdere.

Il programma del festival: anteprime e masterclass

Il programma del Fantasticon Film Fest è un viaggio emozionante attraverso le diverse sfaccettature dell’universo fantastico. Tra le attesissime anteprime c’è quella dei primi due episodi della seconda stagione di The Bad Guy, una delle serie più attuali e seguite, che debutterà in esclusiva su Prime Video dal 5 dicembre. L’evento di sabato 23 novembre vedrà anche un’interessante masterclass tenuta dai registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, i quali condivideranno il processo creativo dietro la serie. La tua occasione di scoprire i segreti del dietro le quinte di una produzione cinematografica di successo!

Un altro grande nome che arricchisce il programma è Martin Simmonds, disegnatore di Dracula per Saldapress. Simmonds guiderà il pubblico in un viaggio nostalgico tra gli horror classici della Universal, anticipando le novità in arrivo al cinema, come Nosferatu e Wolf Man, prodotti che stanno promettendo di rivitalizzare il genere per le nuove generazioni.

Domenica 24 novembre: eventi e premiazioni

La giornata di domenica 24 novembre si preannuncia ricca di emozioni e rivelazioni. Uno degli highlight sarà la premiazione di Fantasticorti, una sezione competitiva dedicata ai cortometraggi di genere. Un’attenta giuria, composta dalla fumettista e scrittrice Paola Barbato, dal direttore di HotCorn.com Andrea Morandi e dal regista Paolo Strippoli, avrà il compito di decretare il corto migliore, mettendo in luce il talento emergente nel panorama del cinema fantastico.

Non può mancare il tributo alla musica pop italiana con “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883“. Durante questo panel, il protagonista Matteo Oscar Giuggioli racconta storie inedite sulla celebre band, svelando dettagli sul titolo dell’iconica canzone. Sarà presentato anche il trailer di *Suspicious Mind, in uscita a novembre con Adler Entertainment, promettendo un’anteprima esclusiva che saprà catturare l’attenzione di tutti i fan.*

Il ritorno di Goldrake e l’innovazione nell’anime

Il Fantasticon Film Fest dedica spazio anche ai cult dell’animazione giapponese con l’anteprima del primo episodio di Goldrake U. Questo reboot dell’amata serie del ’75, UFO Robot Goldrake, arriverà su Rai 2 il 6 gennaio 2025. La nuova serie, che pur mantenendo la fedeltà allo spirito originale creato da Go Nagai, presenterà nuovi personaggi e storie, arricchendo un universo già iconico. Questo atteso evento vedrà una partecipazione di rilievo, con Adriano De Maio della Direzione Cinema e Serie Tv RAI e Vince Tempera, il creatore della storica sigla del cartone animato, che riceverà il Lifetime Achievement Award FFF.

Inoltre, il Maestro di animazione Takahiro Yoshimatsu guiderà una masterclass in collaborazione con Dynit, introducendo un episodio dell’amatissimo anime Hunter x Hunter. Questa occasione rappresenta un’importante opportunità per coloro che desiderano approfondire il mondo dell’animazione, scoprendo l’arte e il talento di uno dei più grandi maestri nel settore.

Con eventi di questo calibro, il Fantasticon Film Fest 2024 si candida a diventare uno dei punti di riferimento del calendario culturale milanese, un’esperienza imperdibile per tutti gli appassionati di cinema e cultura pop.