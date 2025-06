Fantastici 4: Un’analisi critica dei film del 2005 e 2007 in vista del reboot del MCU

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’attesa crescente per l’uscita di “Fantastici 4: Gli Inizi”, il recente trailer ha riacceso l’interesse per il franchise. Tuttavia, è opportuno fare un passo indietro e rivedere i film realizzati dalla Fox nel 2005 e nel 2007. Nonostante un cast di attori di talento, le pellicole sono diventate oggetto di meme e critiche, sollevando interrogativi sulla loro coerenza narrativa e logica. In questo articolo, esploreremo alcuni degli elementi problematici di queste opere, in vista del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

La trasformazione di Ben Grimm e la sua identità

Uno dei personaggi più iconici dei “Fantastici 4” è Ben Grimm, noto anche come La Cosa. Nel film del 2005, la sua trasformazione in un essere roccioso rappresenta una sfida non solo fisica, ma anche emotiva. Ben si trova a dover affrontare la perdita della sua identità umana, un tema centrale che viene trattato con una certa gravità. Tuttavia, una scena chiave solleva interrogativi sulla plausibilità: quando Ben decide di rivelare il suo nuovo aspetto alla fidanzata Debbie, quest’ultima annulla il fidanzamento. Questo momento drammatico, purtroppo, è offuscato dalla mancanza di realismo. Come può un uomo di pietra camminare per le strade di New York indossando solo un trench e un cappello senza attirare l’attenzione dei passanti? La rappresentazione di Ben Grimm, quindi, perde di credibilità in un contesto urbano così affollato.

Victor Von Doom: da monarca a villain

Un altro personaggio centrale è Victor Von Doom, interpretato da Julian McMahon. Il suo passaggio da monarca di Latveria a CEO della Von Doom Industries è un cambiamento significativo, ma la sua evoluzione in villain lascia spazio a molteplici interrogativi. Dopo aver affrontato i Fantastici 4 in una battaglia a New York, il suo corpo viene congelato e successivamente spedito a Latveria. Questo solleva una questione fondamentale: perché non viene effettuato un esame approfondito del suo corpo? La polizia avrebbe dovuto verificare i parametri vitali e consentire agli scienziati di studiare le sue potenzialità. La mancanza di attenzione a questi dettagli diminuisce la credibilità della trama e lascia il pubblico perplesso.

Le incongruenze di Silver Surfer

Nel sequel del 2007, “I Fantastici 4 e Silver Surfer“, il personaggio di Silver Surfer, interpretato da Doug Jones, presenta ulteriori problematiche. Durante una battaglia, Silver Surfer salva Sue Storm, ma non si preoccupa di soccorrere gli altri coinvolti. Se possiede tali poteri, perché non aiuta anche gli altri? Inoltre, la rappresentazione di Galactus come una nube che consuma i pianeti ha deluso le aspettative, specialmente considerando che, dopo un’esplosione avvenuta nell’atmosfera terrestre, non ci sono conseguenze visibili sulla Terra. Questo solleva interrogativi sulla logica interna del film e sulla coerenza della narrazione.

La caduta di Johnny Storm e la guarigione di Destino

Un altro elemento che suscita perplessità è la scena in cui Johnny Storm, durante un inseguimento con Silver Surfer, precipita nell’atmosfera terrestre e atterra illeso nel deserto del Medio Oriente. Questa mancanza di ferite appare irrealistica e contribuisce a un senso di invulnerabilità eccessiva. Inoltre, nel film del 2007, Silver Surfer riesce a guarire rapidamente il corpo di un Dottor Destino resuscitato. La velocità con cui avviene questa guarigione non convince il pubblico, lasciando un senso di superficialità nella narrazione.

Il futuro del Marvel Cinematic Universe

Con il reboot dei “Fantastici 4” in arrivo nel Marvel Cinematic Universe, molti si chiedono se questi nuovi film riusciranno a superare le problematiche riscontrate nelle pellicole del 2005 e 2007. La sfida sarà quella di mantenere la coerenza narrativa e di sviluppare i personaggi in modo credibile. La speranza è che il nuovo capitolo possa offrire una visione più profonda e soddisfacente di questi eroi iconici, evitando gli errori del passato e portando freschezza a una storia amata da molti.

