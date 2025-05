Fantastici 4: Novità e Rivelazioni sul Film in Arrivo nel MCU

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema Marvel continua a sorprendere i fan con notizie entusiasmanti riguardanti l’attesissimo film “Fantastici 4: Gli Inizi“. La recente scena post-credit di “The New Avengers” ha aperto la strada a nuove avventure, ma è anche giunto il momento di esplorare l’universo alternativo da cui proviene la Prima Famiglia Marvel. Con l’uscita del film fissata per il 23 luglio 2025, le anticipazioni si fanno sempre più intriganti.

Il ruolo di HERBIE e la voce di Matthew Wood

Una delle rivelazioni più significative è stata fatta da Empire Magazine, che ha confermato che il robot HERBIE sarà doppiato da Matthew Wood. Questo nome è noto ai fan di Star Wars, dove Wood ha prestato la sua voce al Generale Grievous nella trilogia prequel. La scelta di un doppiatore con un background così prestigioso ha suscitato grande interesse e curiosità tra i fan, che attendono di vedere come HERBIE si inserirà nella trama dei Fantastici 4.

Questa notizia ha anche smentito una teoria popolare tra i fan riguardo al ruolo di Natasha Lyonne. Molti credevano che l’attrice potesse dare voce al famoso robottino, ma ora è chiaro che non sarà così. La conferma del doppiaggio di Wood ha portato a nuove speculazioni sul possibile ruolo di Lyonne nel film, aumentando l’attesa per ulteriori dettagli.

Il mistero di Natasha Lyonne e il suo possibile ruolo

Con la conferma che Natasha Lyonne non sarà la voce di HERBIE, il mistero sul suo ruolo in “Fantastici 4: Gli Inizi” si infittisce ulteriormente. Lyonne ha già fatto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe interpretando Byrdie, una supereroina originale, nella terza stagione della serie animata “What If…?“. Questo legame con il Multiverso potrebbe suggerire che l’attrice possa tornare in una forma live-action, magari in una scena post-credit che anticipi eventi futuri, come quelli di “Avengers: Doomsday“.

Un’altra possibilità per il personaggio di Lyonne potrebbe essere Alicia Masters, la storica fidanzata di Ben Grimm, noto come La Cosa nei fumetti Marvel. La presenza di un personaggio così iconico nel film potrebbe arricchire ulteriormente la trama e il legame emotivo tra i membri della famiglia dei Fantastici 4.

Il cast e le aspettative per il film

Oltre a Matthew Wood e Natasha Lyonne, il cast di “Fantastici 4: Gli Inizi” include nomi di spicco come Paul Walter-Hauser, John Malkovich e Sarah Niles. Tuttavia, i dettagli sui loro ruoli rimangono avvolti nel mistero, alimentando ulteriormente l’interesse del pubblico. Ogni attore porta con sé un bagaglio di esperienza e talento che potrebbe contribuire a rendere il film un successo.

Con l’uscita prevista per il 23 luglio 2025, le aspettative sono alte. I fan sono ansiosi di scoprire come i Marvel Studios interpreteranno la storia dei Fantastici 4 e come questi personaggi iconici si integreranno nel vasto universo cinematografico Marvel. La timeline ufficiale dei Fantastici 4 è già in fermento, e gli appassionati possono solo immaginare le avventure che attendono la Prima Famiglia Marvel.

Il mondo del cinema è in attesa di ulteriori rivelazioni, e ogni nuova informazione contribuisce a costruire l’hype attorno a questo progetto tanto atteso.

