Fantastici 4: Gli Inizi segna un record di prevendite e svela un mistero nell’MCU

Il film “Fantastici 4: Gli Inizi” ha già fatto parlare di sé, stabilendo un nuovo record di prevendite per il 2025. Con un numero impressionante di biglietti venduti nel giorno di esordio, la pellicola si prepara a conquistare il pubblico. Nel frattempo, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato un indizio sorprendente riguardo alla scena post-credit di “Thunderbolts“, alimentando ulteriormente l’attesa per il prossimo capitolo dell’universo cinematografico Marvel.

Un record di prevendite per Fantastici 4: Gli Inizi

Il film “Fantastici 4: Gli Inizi” ha raggiunto un traguardo significativo, diventando il film con il maggior numero di biglietti venduti nel giorno di apertura. Questo successo non sorprende, considerando la popolarità dei personaggi e l’interesse crescente attorno all’universo Marvel. Le prevendite hanno superato ogni aspettativa, dimostrando che i fan sono pronti a tornare al cinema per assistere alle avventure di Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm. La data di uscita del film è fissata per il 23 luglio 2025, e l’attesa è palpabile.

La campagna di marketing per il film ha giocato un ruolo cruciale nel generare entusiasmo. Trailer avvincenti, teaser e interviste con il cast hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico. I fan sono curiosi di scoprire come i Fantastici 4 si integreranno nell’MCU e quali nuove dinamiche porteranno nella narrazione complessiva. Con un cast di talento e una regia promettente, le aspettative sono alle stelle.

Rivelazioni di Kevin Feige sulla scena post-credit di Thunderbolts

In un’intervista con Empire Magazine, Kevin Feige ha condiviso dettagli intriganti sulla scena post-credit di “Thunderbolts“. Questa sequenza, girata dai Fratelli Russo all’inizio di aprile, è stata descritta come un momento cruciale per il futuro dell’MCU. Nella scena, i New Avengers, guidati da Yelena Belova e dal Soldato d’Inverno, si preparano ad affrontare l’arrivo dell’astronave dei Fantastici 4, denominata “Excelsior“.

Feige ha stuzzicato i fan con una dichiarazione ambigua: “Beh, il nome della loro nave è Excelsior e quella scena ci dice che c’è una nave dei Fantastici Quattro con quel nome che entra nell’MCU. Ma non sono sicuro che sia la stessa nave…”. Questa affermazione ha sollevato interrogativi sulla presenza dei Fantastici 4 nella sequenza e ha aperto la porta a diverse interpretazioni.

La rivelazione di Feige implica che i Fantastici 4 potrebbero non essere a bordo della nave mostrata in “Thunderbolts“. Questo ha portato a speculazioni su possibili scenari alternativi. Una delle teorie più affascinanti suggerisce che i Fantastici 4 abbiano inviato Franklin Richards su Terra-616 per proteggerlo dal Dottor Destino. Questo potrebbe portare a un’introduzione del personaggio nel MCU come una sorta di “Mosè del Multiverso“, creando nuove opportunità narrative.

Le aspettative per il futuro dell’MCU

Con l’arrivo di “Fantastici 4: Gli Inizi” e le rivelazioni di Kevin Feige, il futuro dell’MCU appare più intrigante che mai. I fan sono ansiosi di scoprire come i Fantastici 4 si integreranno nelle storie già consolidate e quali nuovi conflitti e alleanze emergeranno. La presenza di personaggi iconici come Franklin Richards potrebbe arricchire ulteriormente la trama, portando a sviluppi inaspettati.

La Marvel ha dimostrato di saper mantenere alta l’attenzione del pubblico, e con l’uscita di “Fantastici 4: Gli Inizi“, ci si aspetta che la saga continui a espandersi in modi sorprendenti. Con una base di fan appassionati e una narrazione in continua evoluzione, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per l’universo Marvel.

