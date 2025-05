Fantastici 4: Gli inizi, rivelata la durata e rumor sulla scena post-credit

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settimana in corso ha portato alla luce dettagli significativi riguardo alla durata di “Fantastici 4: Gli inizi”. Ma non è tutto: sul web si stanno diffondendo voci intriganti riguardanti la scena post-credit del nuovo film dei Marvel Studios. Per chi è curioso di scoprire cosa potrebbe riservare questa sequenza, è consigliabile prepararsi a potenziali spoiler.

La scena post-credit: un momento sorprendente

Secondo le informazioni diffuse da My Time To Shine Hello, una delle fonti più rispettate nel settore, la scena post-credit di “Fantastici 4: Gli inizi” si presenta come un momento di grande impatto. Nella sequenza, Sue Storm è vista mentre legge una favola della buonanotte a Franklin, il figlio che ha con Reed Richards. Questo inizio tranquillo viene interrotto quando Sue si allontana per un attimo e, al suo ritorno, si trova di fronte a una scena inaspettata: il Dottor Destino è seduto accanto a Franklin, con la sua maschera in mano.

Le descrizioni della scena indicano che il volto del villain non viene mai rivelato, ma il costume e la maschera sono stati descritti come estremamente fedeli ai fumetti. Questo dettaglio ha suscitato l’interesse dei fan, che si chiedono quale sia il significato di questa apparizione e se il Dottor Destino provenga dalla stessa realtà dei Fantastici 4 o se abbia viaggiato attraverso il Multiverso per raggiungere il bambino. Nei fumetti, Franklin ha il potere di rimodellare la realtà, il che potrebbe suggerire che il suo rapimento sia il motivo che porterà i Fantastici 4 su Terra-616, piuttosto che la distruzione del loro mondo.

Chris Evans e il suo possibile ritorno

Un altro aspetto interessante emerso dai rumor riguarda Chris Evans, l’ex Capitan America. Secondo quanto riportato, Evans non appare nella versione del film proiettata durante le anteprime. Tuttavia, l’insider ha confermato che l’attore ha effettivamente girato delle scene, il che solleva interrogativi su eventuali tagli o sulla possibilità che il suo cameo possa essere presente nella versione finale del film, ma non in quella mostrata durante il test-screening.

Questa situazione ha alimentato speculazioni tra i fan, che si chiedono se il ritorno di Evans possa avere un ruolo significativo nel contesto più ampio del Marvel Cinematic Universe. La sua presenza potrebbe essere legata a eventi futuri, creando un legame tra “Fantastici 4” e altri progetti in cantiere.

Risonanza della scena post-credit

La scena post-credit di “Fantastici 4: Gli inizi” sembra avere un’importanza cruciale, simile a quella delle sequenze finali di “Thunderbolts”. Potrebbe fungere da ponte verso il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, “Avengers: Doomsday”. Anche se queste informazioni non sono state ufficialmente confermate, la reputazione di My Time To Shine Hello come fonte affidabile ha portato molti a considerarle veritiere.

Con l’uscita del nuovo teaser trailer di “Fantastici 4”, l’attesa per il film cresce. I fan sono ansiosi di scoprire come si svilupperà la trama e quali sorprese riserverà il film, in particolare per quanto riguarda il legame con il Multiverso e i personaggi iconici del Marvel Cinematic Universe.

