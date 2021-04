Fantastic Rhythm: la collaborazione tra John Carney e Martin Scorsese

“Fantastic Rhythm”, il musical ispirato a George Gershwin, sarà prodotto da Martin Scorsese. Secondo The Hollywood Reporter, alla regia vedremo John Carney, che ricordiamo per “Once” ed altri fantastici musical.

Fantastic Rhythm: l’impegno di Scorsese

Ambientato a New York City, il progetto è descritto come il magico viaggio di una giovane donna tra passato e presente. Si occuperà della musica George Gershwin, le cui composizioni includono “Rhapsody in Blue” e “I Got Rhythm”. La collaborazione di Gershwin non è casuale, infatti pare che la sua vita sia stata fonte di ispirazione per il film.

È un periodo impegnativo per Scorsese dal momento che le riprese di “Killers of the Flower Moon” sono cominciate l’inizio di questa settimana. Ma non è insolito, per Scorsese, destreggiarsi tra i doveri di produttore e regista, i cui crediti di produzione includono “Boardwalk Empire” e “Uncut Gems” del 2019. L’interesse di Scorsese per i progetti legati alla musica è ben documentato in film come il suo musical, “New York, New York” e i suoi documentari “George Harrison: Living in the Material World” e “The Last Waltz”.

Il regista John Carney non ci deluderà

Carney ha un curriculum altrettanto appropriato, avendo diretto musical come “Once”, “Begin Again” e “Sing Street”, oltre a diversi episodi del romantico “Modern Love” di Amazon Prime Video. Carney dirigerà una sceneggiatura che ha scritto in collaborazione con lo scrittore di commedie Chris Cluess. Invece al fianco di Scorsese, nei panni di produttore, c’è il suo collaboratore di lunga data Irwin Winkler, con cui ha già lavorato a diversi film, tra cui “The Irishman” del 2019.

Non è noto quando inizierà la pre-produzione di “Fantastic Rhythm”, ma siamo certi che, se ad unire le forze sono Carney e Scorsese, non resteremo delusi.

Giulia Cirenei

24/04/2021