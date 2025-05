Fallout 2: la seconda stagione in arrivo a dicembre 2025 su Prime Video

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Prime Video ha recentemente rivelato una notizia attesa dai fan: la seconda stagione della serie live-action di Fallout debutterà a dicembre 2025. Questa informazione è emersa durante la conferenza Amazon Upfront, dove è stata confermata la conclusione delle riprese della nuova stagione. I fan del celebre videogioco possono quindi prepararsi a immergersi nuovamente nell’affascinante universo post-apocalittico che ha conquistato il pubblico.

La conferma della data di uscita

Dopo settimane di speculazioni sulla finestra di lancio, Prime Video ha finalmente messo a tacere le voci confermando che Fallout 2 arriverà entro la fine dell’anno. Sebbene non sia stata fornita una data specifica, le aspettative sono alte. La prima stagione, lanciata in un’unica soluzione, ha permesso agli spettatori di seguire la trama senza interruzioni. È probabile che anche questa volta gli episodi vengano rilasciati tutti insieme, offrendo così la possibilità di una maratona per i fan più appassionati.

Le parole di Vernon Sanders

Vernon Sanders, responsabile globale della divisione televisiva di Amazon MGM Studios, ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno della serie. “Siamo assolutamente entusiasti che i nostri clienti Prime Video globali potranno immergersi più a fondo nel mondo meravigliosamente surreale e avvincente di ‘Fallout‘”, ha dichiarato. Sanders ha anche elogiato il lavoro del team creativo, composto da Jonah, Lisa, Geneva e Graham, che ha saputo dare vita a questa amata serie di videogiochi. La collaborazione con Bethesda Games e Bethesda Softworks è stata fondamentale per garantire che la serie rispecchiasse l’essenza del gioco originale.

Il teaser trailer di Fallout 2

In aggiunta alla data di uscita, Prime Video ha rilasciato il primo teaser trailer di Fallout 2, che offre un’anteprima di ciò che i fan possono aspettarsi dalla nuova stagione. Il trailer, disponibile sulla piattaforma, mostra scene suggestive e personaggi iconici, promettendo un’esperienza visiva coinvolgente. I fan sono già in fermento per scoprire come la trama si svilupperà e quali nuove avventure attenderanno i protagonisti.

L’attesa per la nuova stagione

Con l’annuncio della seconda stagione, l’attesa per Fallout 2 è destinata a crescere. I fan del franchise, che ha avuto un impatto significativo nel mondo dei videogiochi, possono ora contare i giorni fino al rilascio. La serie ha già dimostrato di saper attrarre un pubblico vasto e variegato, e la nuova stagione si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Con una data di uscita fissata e un teaser che stuzzica la curiosità, l’interesse per Fallout 2 è alle stelle.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!