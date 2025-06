Fabrizio Corona accusa Francesca Fagnani: polemica sull’intervista a Massimo Bossetti in Belve Crime

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fabrizio Corona ha sollevato un acceso dibattito riguardo all’intervista di Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, andata in onda nel nuovo spin-off di Francesca Fagnani, Belve Crime. Le sue affermazioni hanno scatenato reazioni contrastanti sui social e hanno portato la giornalista a rispondere alle accuse, mentre la produzione del programma ha preso una posizione ufficiale.

L’accusa di Fabrizio Corona

Nell’ultima puntata del suo podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha criticato la scelta della Rai di trasmettere l’intervista di Massimo Bossetti, sottolineando che la produzione di Belve Crime avrebbe elargito un compenso significativo per la partecipazione dell’ex muratore. Secondo Corona, l’importo sarebbe stato molto più alto rispetto ai 140mila euro inizialmente riportati, affermando che Bossetti avrebbe ricevuto una cifra “sicuramente a quattro zeri”. Questa dichiarazione ha suscitato un acceso dibattito online, con molti utenti che hanno chiesto a Francesca Fagnani di rispondere alle accuse.

La replica di Francesca Fagnani

La giornalista non ha tardato a rispondere alle affermazioni di Corona, definendo le sue parole “assolutamente false”. Fagnani ha voluto chiarire la situazione, sostenendo che non ci fosse alcun compenso per Bossetti per la sua partecipazione al programma. Anche la produzione di Belve Crime ha emesso un comunicato ufficiale in cui si afferma che Fremantle, la società produttrice, non ha pagato Bossetti e si riserva il diritto di intraprendere azioni legali per tutelare la propria reputazione e quella della giornalista.

Il debutto di Belve Crime

Belve Crime ha debuttato il 10 giugno 2025, presentando un formato innovativo che si concentra su interviste a persone coinvolte in casi di cronaca nera. Oltre a Massimo Bossetti, Francesca Fagnani ha intervistato Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia che ha contribuito all’arresto di membri del Clan Spada di Ostia, e altri personaggi legati a storie di crimine. La prima puntata ha riscosso un buon successo, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

Il futuro di Belve Crime

Le ultime notizie indicano che la Rai potrebbe rinnovare Belve Crime per la prossima stagione televisiva, segnalando un esito positivo per questo nuovo progetto. La conferma ufficiale riguardo ai palinsesti della Rai arriverà il 27 giugno, quando si sveleranno i programmi per il futuro. La sorte di Belve Crime e di Francesca Fagnani sembra quindi destinata a continuare, mantenendo alta l’attenzione su un tema di grande rilevanza sociale e mediatica.

