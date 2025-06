Fabri Fibra torna a “Le Iene”: il rapper si racconta e presenta il nuovo singolo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fabri Fibra, uno dei rapper più influenti della scena musicale italiana, è tornato a far parlare di sé con un’intervista esclusiva a Wad, andata in onda su “Le Iene”. In questo incontro, il rapper ha condiviso dettagli sul suo ultimo lavoro discografico e ha riflettuto sul significato del suo nuovo singolo, “Che gusto c’è”, che anticipa l’uscita del suo atteso album “Mentre Los Angeles brucia”. L’intervista, realizzata da Riccardo Spagnoli, ha offerto uno sguardo intimo e profondo sulla vita e la carriera di Fibra, a distanza di tre anni dal suo ultimo album.

Il nuovo singolo e il contesto contemporaneo

“Che gusto c’è” rappresenta un ritorno significativo per Fabri Fibra, che si confronta con le dinamiche del successo nell’era dei social media. Il brano esplora l’ossessione per la visibilità e il confronto costante con gli altri, un tema che risuona fortemente nella società attuale. Fibra ha descritto il suo nuovo lavoro come una riflessione sull’inevitabile confronto con i successi altrui, evidenziando come anche i momenti di trionfo possano essere oscurati da quelli di altri artisti. “Posti una foto di un sold out e il tuo post viene schiacciato dal post dopo di Tizio che ha fatto tre forum sold out”, ha dichiarato, mettendo in luce la pressione che molti artisti avvertono nel misurarsi continuamente con i risultati altrui.

Il rapper ha anche parlato del processo creativo dietro il suo nuovo singolo, sottolineando l’importanza di mantenere una coerenza tra le rime e il ritornello. “Tutte le rime devono riportare a quello che dice il ritornello, per creare la logica”, ha affermato, evidenziando la sua attenzione ai dettagli e alla struttura delle sue canzoni.

L’evoluzione artistica di Fabri Fibra

Nel corso della sua carriera, Fabri Fibra ha saputo adattare il suo stile, passando da un rap crudo e introspettivo a sonorità più moderne e accessibili. Durante l’intervista, ha rivelato il suo desiderio di collaborare con artisti di spicco nel panorama pop, cercando di portare il rap in contesti più ampi. “Ho voglia di mettermi alla prova con gente che collabora con i più grossi cantanti del pop”, ha dichiarato, esprimendo la sua ambizione di espandere i confini del suo genere musicale.

La scelta di lavorare con produttori rinomati come Zef e Marz dimostra la sua volontà di innovare e sperimentare. “Quando vuoi allargare il campo d’azione ti serve mischiare le energie”, ha spiegato, mettendo in evidenza l’importanza della collaborazione nel processo creativo. Il ritornello del nuovo singolo è stato scritto da Davide Petrella, un autore di successo che ha contribuito a molte hit recenti. Fibra ha elogiato il lavoro di Petrella, definendolo “il migliore” nel suo campo.

L’ispirazione e le esperienze personali

Fabri Fibra ha condiviso anche aneddoti personali che hanno influenzato la scrittura delle sue canzoni. Ha raccontato di un incontro casuale con un tassista che lo ha incoraggiato a tornare sulla scena musicale, sottolineando come le esperienze quotidiane possano ispirare la creazione artistica. “Ho detto: beh questo è un pezzo che passa in radio, faccio la strofa per il tassista”, ha detto, evidenziando l’importanza delle interazioni quotidiane nella sua scrittura.

Inoltre, ha parlato delle difficoltà che ha affrontato nella sua vita personale, come i continui traslochi a Milano, che hanno contribuito a plasmare il suo stato d’animo e le sue liriche. “Ho seminato caparre in giro per tutta Milano!”, ha affermato, rendendo evidente come le sue esperienze di vita influenzino profondamente la sua musica.

Riflessioni sul successo e sull’industria musicale

Durante l’intervista, Fabri Fibra ha affrontato anche il tema dell’invidia sociale e della pressione che molti artisti sentono nel confrontarsi con i successi degli altri. “L’invidia sociale”, ha spiegato, “è il senso che gli altri stanno meglio di te, mentre la tua vita viene costantemente sminuita dai risultati degli altri”. Questa riflessione mette in luce le sfide psicologiche che accompagnano il successo nel mondo della musica.

Infine, Fabri ha condiviso le sue considerazioni sulla nuova generazione di rapper, affermando di non sentirsi in competizione, ma piuttosto di essere consapevole del proprio valore e della propria esperienza. “Credo nell’immortalità del ricordo che ti dà una canzone”, ha concluso, sottolineando l’importanza di lasciare un segno duraturo attraverso la musica.

Con il suo nuovo singolo, Fabri Fibra si prepara a riconquistare il pubblico, affrontando temi attuali e personali con la sua inconfondibile voce e stile.

