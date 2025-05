Vale Lp e Lil Jolie: l’amicizia che si trasforma in musica con ‘Le Ragazze della Valle’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 23 maggio 2025 segnerà l’uscita di ‘Le Ragazze della Valle‘, il primo album collaborativo di Vale Lp e Lil Jolie. Questo progetto musicale, frutto di un’amicizia che ha radici profonde, si propone di esplorare temi come l’identità, l’affettività e la crescita personale attraverso sette tracce che mescolano elettro-rock e post-punk. Sotto la direzione artistica di Stabber, le due artiste campane si raccontano in un’opera che non si limita a essere un semplice disco, ma un manifesto emotivo e identitario.

Un progetto nato dall’amicizia

Vale Lp e Lil Jolie si sono conosciute otto anni fa, durante l’adolescenza, e da quel momento hanno iniziato a sperimentare insieme con la musica. La loro amicizia ha dato vita a una collaborazione che ha trovato spazio anche su palchi importanti, come quello di Sanremo Giovani, dove hanno presentato il brano ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore‘. Le due artiste hanno dichiarato che l’album è nato senza un’idea prestabilita, ma piuttosto come un gioco. “Le canzoni hanno scelto noi”, affermano, sottolineando come l’urgenza emotiva abbia guidato il processo creativo.

Tematiche e significato dell’album

‘Le Ragazze della Valle‘ non è solo un album d’amore, ma affronta anche l’amore per se stesse e per la comunità. Vale Lp e Lil Jolie parlano di relazioni e di collettività, esprimendo un sentimento di appartenenza che va oltre il singolo. “Abbiamo voluto esplorare l’educazione all’affettività e il modo di accettare l’altro”, spiegano. La title track, ad esempio, è un tributo all’appartenenza, rappresentando la valle non solo come un luogo geografico, ma anche come uno spazio mentale che le due artiste rivendicano con orgoglio.

L’importanza del sostegno reciproco

Nel mondo della musica, caratterizzato da una forte competitività, Vale Lp e Lil Jolie pongono l’accento sull’importanza di fare squadra. “Senza Vale non avrei superato molte difficoltà”, confessa Lil Jolie, evidenziando come il supporto reciproco sia fondamentale. Le artiste si concentrano sull’abbattimento dell’ego, considerato un problema della società contemporanea. “Nel nostro disco abbiamo cercato di eliminare qualsiasi schema mentale”, affermano, sottolineando l’importanza di un approccio collaborativo.

L’esperienza di Sanremo e il futuro

La partecipazione a Sanremo ha rappresentato una tappa cruciale per le due artiste. Vale Lp descrive l’esperienza come intensa e impegnativa, riconoscendo che senza il supporto di Lil Jolie non sarebbe riuscita a gestire i momenti difficili. “Anche se siamo spesso in disaccordo, ci completiamo”, afferma Lil Jolie, rimarcando come il confronto possa portare a risultati creativi.

Il tour di ‘Le Ragazze della Valle‘ proseguirà con una serie di concerti, tra cui il Mi Ami Festival a Milano e il Liguria Pride a Genova. Le due artiste promettono che ogni esibizione sarà un’esperienza autentica e di condivisione. “È nostro dovere offrire il meglio a chi ci sostiene”, affermano.

Guardando al futuro

Per Vale Lp e Lil Jolie, il futuro è aperto e pieno di possibilità. “Pensiamo a oggi, ma sappiamo di aver aperto una parentesi che potrebbe riprendere”, dicono con un sorriso. La title track dell’album, ‘Le Ragazze della Valle‘, rappresenta perfettamente la loro amicizia, un mix di energia e gioia che si riflette nel loro lavoro musicale.

