Fabio Fazio torna con Che tempo che fa: ospiti d’eccezione e nuove emozioni il 4 maggio

Domenica 4 maggio, alle 19:30, il noto talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, riprende la sua programmazione su Nove e in streaming su discovery+. Dopo una pausa di due settimane, il programma promette una serata ricca di ospiti illustri, tra cui Francesco Totti ed Elodie, quest’ultima in promozione del suo nuovo album di inediti.

Francesco Totti: il ritorno di un’icona

L’ingresso di Francesco Totti nel salotto di Che tempo che fa rappresenta un momento di grande emozione per i fan. L’ex calciatore della Roma, considerato una vera e propria leggenda del calcio italiano, non è solo un simbolo sportivo, ma anche un personaggio di spicco della cultura pop. La sua capacità di raccontare la città di Roma e la sua esperienza personale lo rende un interlocutore affascinante. Negli ultimi anni, la sua vita privata ha catturato l’attenzione dei media, soprattutto dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi nel 2022. Questa vicenda, segnata da momenti di tensione, ha portato a una nuova fase di co-genitorialità, in cui i due ex coniugi si impegnano a crescere i loro figli nonostante la fine della loro relazione.

La presenza di Totti in trasmissione non si limita a un semplice racconto della sua carriera calcistica. Egli rappresenta una figura che incarna valori di passione e romanità, in grado di coinvolgere il pubblico con aneddoti e riflessioni sulla vita e sullo sport. La sua partecipazione è attesa con grande entusiasmo, promettendo di regalare momenti di nostalgia e riflessione.

Elodie e il suo nuovo album

Un altro grande protagonista della serata sarà Elodie, che porterà sul palco di Che tempo che fa la sua voce intensa e la sua personalità carismatica. L’artista romana presenterà il suo quinto album in studio, intitolato Mi ami mi odi. Questo lavoro discografico esplora i complessi sentimenti legati all’amore, affrontando temi come il desiderio, la perdita, la passione e la distanza. Elodie ha già anticipato in altre occasioni, come a Domenica In, che alcuni brani dell’album contengono messaggi particolarmente significativi e personali.

La sua presenza nel programma non è solo un momento di promozione musicale, ma anche un’opportunità per dialogare con il pubblico su esperienze di vita e sentimenti universali. La sua capacità di connettersi con gli ascoltatori attraverso la musica la rende un’ospite molto attesa.

Ospiti letterari e musicali

Oltre ai due protagonisti principali, la puntata di Che tempo che fa vedrà la partecipazione di altri ospiti di rilievo. Ornella Vanoni e Roberto Saviano presenteranno i loro nuovi libri, entrambi in uscita il 6 maggio. Vanoni, con il suo libro-confessione Vincente o perdente, invita i lettori a una riflessione profonda su se stessi e sulle proprie scelte. Saviano, invece, con L’amore mio non muore, affronta temi di grande attualità, stimolando un dibattito civile e sociale.

La musica avrà un ruolo centrale anche con la presenza degli Skunk Anansie, che si esibiranno con il brano Lost and Found, anticipando l’uscita del loro nuovo album The Painful Truth, previsto per il 23 maggio. La band, capitanata da Skin, è nota per le sue performance energiche e il suo impegno sociale, rendendo la loro partecipazione un ulteriore elemento di interesse per il pubblico.

Il tavolo di Che tempo che fa: un momento di leggerezza

La trasmissione non sarebbe completa senza il suo consueto segmento Il Tavolo, dove il tono si fa più leggero e informale. Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e altri volti noti intratterranno il pubblico con battute e spunti comici, creando un’atmosfera di convivialità. In questa puntata, il tavolo accoglierà anche Sara Curtis, giovane promessa del nuoto italiano, e altri personaggi amati dal pubblico, come BigMama, Elio, Gabriele Corsi, Alessandro Borghese, Simona Ventura e Max Giusti. Questo mix di ospiti promette di offrire momenti di intrattenimento e risate genuine.

Dove e quando seguire Che tempo che fa

La nuova puntata di Che tempo che fa andrà in onda il 4 maggio su Nove, Nove.tv e discovery+ a partire dalle ore 19:30. Come di consueto, il programma sarà attivo anche sui social media, dove gli spettatori potranno interagire e condividere le loro impressioni attraverso l’hashtag ufficiale. Con una scaletta così ricca, la serata si preannuncia imperdibile per gli appassionati di cultura, musica e attualità.

