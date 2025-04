Fabio Fazio in pausa: Che tempo che fa tornerà il 4 maggio 2025 con un focus su Papa Francesco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, si prende una pausa di due settimane, lasciando i telespettatori in attesa di nuove puntate. La trasmissione, molto seguita dal pubblico, non andrà in onda domenica 27 aprile 2025, dopo aver saltato anche l’appuntamento del 20 aprile a causa delle festività pasquali. Questa interruzione offre l’opportunità di riflettere sui temi trattati e sugli ospiti che hanno caratterizzato il programma.

Perché Che tempo che fa non va in onda

La trasmissione Che tempo che fa ha deciso di fermarsi per due domeniche consecutive. La prima interruzione è avvenuta il 20 aprile, in concomitanza con la Pasqua, un periodo in cui molti programmi televisivi scelgono di non andare in onda. In questa occasione, il canale Nove ha trasmesso un omaggio alla celebre cantante Ornella Vanoni, lasciando spazio alla celebrazione delle festività.

La pausa si è protratta fino a domenica 27 aprile, quando il programma non sarà trasmesso. Tuttavia, per non deludere i fan, il palinsesto prevede la messa in onda di un “best of“, una selezione dei momenti più memorabili del programma, che ha visto la luce dopo la sua uscita dalla Rai. Questo speciale permetterà agli spettatori di rivivere i momenti salienti e le interviste più significative, mantenendo viva l’attenzione sul programma.

Quando riprenderà Che tempo che fa

I fan di Che tempo che fa possono segnare sul calendario la data del 4 maggio 2025, giorno in cui il programma tornerà in onda. Questo breve periodo di pausa è considerato normale nel mondo della televisione, dove la produzione richiede tempo e impegno. Gli appassionati dovranno quindi avere un po’ di pazienza prima di rivedere Fabio Fazio e il suo ampio cast di ospiti.

La trasmissione riprenderà alle ore 21:30, come di consueto, e sarà possibile seguirla in vari modi. Gli spettatori possono sintonizzarsi sul canale 9 per una visione tradizionale, oppure collegarsi al sito ufficiale della rete per guardare il programma da qualsiasi dispositivo. Questa opzione offre la flessibilità di seguire Che tempo che fa anche in un secondo momento, permettendo di mettere in pausa o riprendere la visione a piacimento.

Focus su Papa Francesco nella puntata del 4 maggio

Con l’assenza della puntata del 27 aprile, Fabio Fazio non ha avuto l’opportunità di affrontare la recente scomparsa di Papa Francesco, un tema di grande rilevanza e discussione mediatica. Tuttavia, è prevedibile che nella puntata del 4 maggio si darà ampio spazio a questo argomento. Papa Francesco è stato un ospite significativo di Che tempo che fa, e la sua morte susciterà sicuramente molte emozioni e riflessioni.

Durante la trasmissione, ci si aspetta di rivedere immagini significative della vita e del pontificato di Bergoglio, accompagnate da commenti e analisi in studio. Potrebbero essere invitati anche ospiti esperti in grado di discutere del Conclave che avrà inizio a maggio, un evento di grande importanza per la Chiesa cattolica. La fumata bianca che seguirà il Conclave segnerà l’inizio di una nuova era, e l’attesa è palpabile sia in Italia che nel resto del mondo, dove gli sviluppi saranno seguiti con grande interesse.

