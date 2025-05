Fabio De Luigi torna alla regia con “Un bel giorno”: inizio delle riprese e dettagli sul cast

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fabio De Luigi, noto attore e regista italiano, ha avviato le riprese del suo quarto film intitolato “Un bel giorno”. Questo progetto cinematografico promette di portare sul grande schermo una storia avvincente, arricchita da un cast di talentuosi attori. Il film è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, in collaborazione con Lotus Production, una società del Leone Film Group, e Rai Cinema. La distribuzione sarà curata da 01 Distribution, con un’uscita prevista nei cinema nei prossimi mesi.

Il cast di “Un bel giorno”

Il cast di “Un bel giorno” è composto da un mix di attori affermati e talenti emergenti. Insieme a Fabio De Luigi, che interpreta il protagonista, troviamo Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer e Beatrice Schiros. La partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi aggiunge ulteriore spessore al progetto. La varietà di attori coinvolti suggerisce una narrazione ricca di sfumature e dinamiche familiari, elementi centrali nella trama del film.

Dettagli tecnici e produzione

Il team tecnico di “Un bel giorno” è altrettanto impressionante. Il direttore della fotografia è Simone Mogliè, mentre Miguel Lombardi ricopre il ruolo di aiuto regista. La montatrice Consuelo Catucci e la scenografa Valeria Zamagni contribuiscono a dare vita alla visione di De Luigi, mentre la costumista Isabella Rizza si occupa di curare l’aspetto visivo dei personaggi. Laura Muccino è il Casting Director, mentre Paolo Sciarretta e Carlotta Galleni ricoprono rispettivamente i ruoli di produttore esecutivo e produttore delegato. Le riprese si svolgeranno a Roma e dureranno sette settimane, un periodo che promette di essere intenso e produttivo.

La trama di “Un bel giorno”

La storia di “Un bel giorno” ruota attorno a Tommaso, un vedovo che ha dedicato gran parte della sua vita alla crescita delle sue quattro figlie, trascurando la propria vita sentimentale. Incoraggiato dalle figlie, Tommaso decide di rimettersi in gioco e incontra Lara, una donna affascinante e brillante. Tuttavia, la paura di rivelare a Lara la sua situazione familiare lo porta a mettere a rischio la loro relazione. Quello che Tommaso non sa è che anche Lara ha il suo segreto: è madre single di tre ragazzi e sta affrontando le proprie sfide. Tra esitazioni e malintesi, i due protagonisti si trovano a dover affrontare le proprie paure e il desiderio di costruire un futuro insieme, non solo per loro stessi, ma anche per le loro famiglie complesse e vivaci.

Con “Un bel giorno”, Fabio De Luigi si prepara a regalare al pubblico una commedia che esplora le dinamiche familiari e le difficoltà delle relazioni moderne, promettendo momenti di riflessione e divertimento.

