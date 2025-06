F1: Il film che porta la Formula 1 sul grande schermo, al cinema dal 25 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 25 giugno segna un’importante data per gli appassionati di cinema e sport motoristici, con l’uscita del film F1, diretto da Joseph Kosinski e distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures. Questa pellicola, che ha attirato l’attenzione di molti, vede nel cast attori di spicco come Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem. Scopriamo i dettagli sulla realizzazione del film e le sue peculiarità.

Un cast d’eccezione e una produzione di alto livello

F1 è un progetto ambizioso che unisce il mondo del cinema e quello della Formula 1. La pellicola è prodotta da Apple Studios e vede la partecipazione di nomi illustri come Jerry Bruckheimer e il pluricampione Lewis Hamilton. Brad Pitt interpreta un ex pilota che torna a competere, affiancato dal giovane Damson Idris, che interpreta un collega nella squadra fittizia APXGP. Il cast include anche attori come Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem, con la partecipazione di veri piloti di Formula 1 come Esteban Ocon e Carlos Sainz, che hanno contribuito a rendere il film ancora più autentico grazie a riprese effettuate durante i Gran Premi reali.

La preparazione per questo film è stata intensa. Pitt e Idris hanno trascorso circa due anni alla guida di vetture, percorrendo quasi 10.000 chilometri per addestrarsi. Prima dell’inizio delle riprese, hanno avuto l’opportunità di provare auto di Formula 2 e Formula 3 sul Circuito Paul Ricard in Francia. Sebbene il veicolo guidato da Pitt non fosse un vero modello di Formula 1, era comunque un’auto altamente realistica, costruita su una base di F2 o F3.

Un realismo senza precedenti: la tecnologia al servizio del cinema

F1 si distingue per l’attenzione al realismo, cercando di offrire agli spettatori un’esperienza immersiva. Pitt e Idris hanno guidato veri bolidi da corsa, girando in circuiti ufficiali come Silverstone, Monza e Spa-Francorchamps, oltre al tracciato cittadino di Las Vegas. Le auto utilizzate sono state sviluppate a partire da modelli di Formula 2, modificati in collaborazione con il team Mercedes e dotati di 15 telecamere integrate per catturare ogni momento ad alta velocità.

Le riprese sono state effettuate in condizioni reali, sfruttando finestre di pochi minuti durante i veri Gran Premi. Joseph Kosinski ha spiegato che la chiave per catturare la velocità dei bolidi è stata l’idea di utilizzare auto da corsa originali, suggerita da Toto Wolff, manager della scuderia Mercedes. Questo approccio ha portato all’acquisto di sei vere auto di Formula 1, adattate per ospitare telecamere e attrezzature necessarie per le riprese. Ogni scena in cui Pitt o Idris si trovano al volante è autentica, con un’attenzione particolare alla velocità e alla dinamica del circuito.

Le reazioni dei piloti di Formula 1

In occasione del Gran Premio di Monaco, tutti i 20 piloti di Formula 1 sono stati invitati a una proiezione del film F1, anche se due di loro, Lance Stroll e Max Verstappen, non hanno potuto partecipare. La maggior parte dei piloti presenti ha espresso apprezzamento per la pellicola. Lando Norris ha scherzato dicendo: “Sono stato brillante nel film, ed è la cosa più importante!” Ha poi aggiunto che il film è ben fatto, con una trama avvincente e ispiratrice per i giovani che si avvicinano al mondo della Formula 1.

Oliver Bearman, pilota della Haas, ha trovato il film fantastico, affermando che rappresenta bene la vita dei piloti, pur con un tocco di Hollywood. Ha sottolineato come la pellicola possa spingere le persone a seguire la Formula 1, raggiungendo così uno degli obiettivi principali della produzione. Carlos Sainz, pilota della Williams, ha dichiarato di aver “veramente apprezzato” il film, notando che per i fan più accaniti potrebbero esserci dettagli un po’ troppo “americani”, ma ha comunque apprezzato l’intero progetto.

F1 si preannuncia come un’esperienza cinematografica unica, capace di attrarre non solo i fan della Formula 1, ma anche gli amanti del cinema e delle storie avvincenti.

