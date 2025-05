F.A.S.T.: Il thriller di Taylor Sheridan finalmente in produzione con Warner Bros

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per il ritorno di un progetto atteso da anni: F.A.S.T., il thriller ideato da Taylor Sheridan, creatore della celebre serie Yellowstone. Dopo un lungo percorso costellato di incertezze e rinvii, Warner Bros ha ufficialmente acquisito i diritti per produrre e distribuire il film, segnando un’importante tappa per la carriera del regista e sceneggiatore.

La rinascita di un progetto atteso

F.A.S.T. ha una storia complessa che risale agli anni Duemila, quando inizialmente il progetto venne abbandonato. Tuttavia, la crescente popolarità di Taylor Sheridan, divenuto una figura di spicco nel panorama dello streaming grazie al suo lavoro con Paramount, ha riacceso l’interesse della Warner Bros. L’azienda ha deciso di riprendere in mano il film, dimostrando così la propria fiducia nelle capacità narrative di Sheridan, che ha già dimostrato il suo talento con opere come Sicario e Hell or High Water.

La nuova versione di F.A.S.T. vedrà come protagonista Brendon Sklenar, un attore che ha guadagnato visibilità grazie al suo ruolo nella serie 1923, un prequel di Yellowstone. La scelta di Sklenar rappresenta un chiaro segnale della volontà di Warner Bros di investire in un cast di talento, capace di attrarre il pubblico. A completare il team creativo, Ben Richardson, regista di 1923, tornerà come direttore della fotografia, promettendo un’estetica visiva di alta qualità per il film.

La trama avvincente di F.A.S.T.

La storia di F.A.S.T. ruota attorno a un ex comandante delle forze speciali, il quale, dopo un difficile ritorno negli Stati Uniti, si trova a dover affrontare una nuova sfida. Incaricato dalla DEA di guidare una squadra d’assalto segreta, il protagonista dovrà confrontarsi con un gruppo di spacciatori di droga, i quali godono della protezione della CIA. Questa trama intricata promette di offrire un mix di azione e tensione, elementi che caratterizzano il lavoro di Sheridan.

La data di uscita del film è già stata fissata per il 23 aprile 2027, un segnale chiaro dell’impegno di Warner Bros nel portare avanti il progetto. La scelta di una data così lontana potrebbe riflettere la volontà di garantire un’adeguata produzione e promozione, assicurando che il film possa raggiungere il suo pieno potenziale al botteghino.

Un percorso tortuoso verso la realizzazione

La sceneggiatura di F.A.S.T. è stata scritta da Sheridan a metà degli anni 2010, quando il suo nome era già sinonimo di qualità nel settore cinematografico. Nel 2018, Warner Bros aveva acquisito il progetto con Chris Pratt nel ruolo principale e Gavin O’Connor alla regia. Tuttavia, il progetto si è arenato a causa dell’acquisizione di Warner da parte di AT&T, portando a un lungo periodo di incertezze.

Ora, con la ripresa del progetto, gli appassionati di cinema possono finalmente sperare di vedere F.A.S.T. sul grande schermo. La combinazione di un cast promettente e di una trama avvincente potrebbe portare a un successo significativo, consolidando ulteriormente la reputazione di Taylor Sheridan come uno dei narratori più interessanti del panorama contemporaneo.

Per ulteriori aggiornamenti sul lavoro di Taylor Sheridan e sulle sue prossime uscite, come Landman 2 su Paramount+, gli appassionati possono rimanere sintonizzati per scoprire le ultime novità.

