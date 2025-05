Ezra Miller e Lynne Ramsay: nuova collaborazione per un film sui vampiri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La regista Lynne Ramsay e l’attore Ezra Miller si preparano a un nuovo progetto cinematografico che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Dopo il successo di “E ora parliamo di Kevin“, i due artisti tornano a collaborare per un film sui vampiri, un genere che offre ampie possibilità creative. Questo nuovo lavoro segna un’importante tappa nella carriera di Ramsay, che, nonostante la sua fama internazionale, ha diretto solo cinque lungometraggi in oltre venticinque anni.

La nuova avventura di Lynne Ramsay

Lynne Ramsay ha recentemente rivelato al Los Angeles Times che sta lavorando a un film sui vampiri con Ezra Miller nel ruolo principale. “Sto realizzando un film sui vampiri e lo faccio con Ezra Miller, che era in E ora parliamo di Kevin“, ha dichiarato la regista. Questo progetto è attualmente in fase di sviluppo e rappresenta un’opportunità per Ramsay di esplorare un tema affascinante e ricco di simbolismo. La scelta di Miller come protagonista non è casuale; l’attore ha dimostrato di avere una versatilità notevole, che si sposa bene con le visioni artistiche di Ramsay.

La lunga assenza dalla regia

Durante l’intervista, Lynne Ramsay ha affrontato anche il tema della sua assenza dal grande schermo. La regista ha spiegato che non si è trattato di una decisione volontaria, ma piuttosto di circostanze della vita che hanno influenzato il suo lavoro. “Ho una figlia, c’è stato il COVID, progetti quasi conclusi che poi sono saltati. È un settore difficile”, ha affermato. Queste parole evidenziano le sfide che molti cineasti affrontano, specialmente in un periodo in cui l’industria cinematografica ha subito notevoli cambiamenti.

Da Margaret Atwood a Die My Love

Prima di dedicarsi a “Die My Love“, Lynne Ramsay aveva tentato di adattare un racconto di Margaret Atwood, tratto dalla raccolta “Stone Mattress“. Inizialmente, il progetto prevedeva la partecipazione di Julianne Moore, ma le difficoltà legate all’ambientazione e le modifiche richieste alla sceneggiatura hanno spinto Ramsay a riconsiderare il suo approccio. È stata Jennifer Lawrence a suggerire di adattare il romanzo di Ariana Harwicz, “Die, My Love“, un cambiamento che ha portato a un nuovo inizio per la regista.

Il ritorno al Festival di Cannes

“Die My Love” ha debuttato in Concorso al Festival di Cannes, segnando il ritorno di Ramsay a un’importante manifestazione cinematografica dopo quasi dieci anni dall’uscita del suo ultimo lungometraggio, “A Beautiful Day – You Were Never Really Here“. Questo ritorno è stato accolto con entusiasmo, sottolineando il talento di Ramsay e la sua capacità di affrontare temi complessi e profondi. La sua filmografia, sebbene limitata in termini di quantità, è caratterizzata da una qualità che ha saputo conquistare il pubblico e la critica.

La collaborazione tra Ezra Miller e Lynne Ramsay si preannuncia come un evento significativo nel panorama cinematografico, portando con sé l’attesa per un’opera che potrebbe ridefinire il genere dei film sui vampiri. Con la regista pronta a tornare in scena e un attore di talento al suo fianco, il pubblico è in attesa di scoprire cosa riserverà questo nuovo progetto.

