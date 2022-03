Ezra Miller arrestato alle Hawaii

Secondo quanto riportato da Deadline, la star di “The Flash” Ezra Miller è stata arrestata alle Hawaii per condotta disordinata in un bar.

Ezra Miller nei guai, ma subito rilasciato

Secondo la polizia, l’attore ventinovenne Ezra Miller, “si è agitato mentre i clienti del bar hanno iniziato a cantare al karaoke”. Miller “ha iniziato a urlare oscenità e a un certo punto ha afferrato il microfono da una donna di 23 anni che cantava al karaoke… e poi si è lanciato contro un uomo di 32 anni che giocava a freccette”.

Miller è stato arrestato, accusato, è stata poi emessa una cauzione ed è stato rilasciato.

Miller è apparso per la prima volta come Barry Allen/The Flash in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 . Da allora, sono apparsi in Suicide Squad , sono apparsi in Justice League e hanno terminato le riprese di The Flash alla fine dell’anno scorso. L’uscita del film è prevista per il 2023.

Ecco la dichiarazione completa che il dipartimento di polizia delle Hawaii ha pubblicato su Facebook:

Poco dopo la mezzanotte di lunedì 28 marzo 2022, un uomo di 29 anni in visita dal Vermont è stato arrestato e accusato di condotta disordinata e molestie dopo un incidente in un bar di Hilo.

Domenica 27 marzo, alle 23:30, gli agenti di pattuglia di South Hilo hanno risposto a una segnalazione di cliente disordinato in un bar in Silva Street. Nel corso delle indagini, la polizia ha stabilito che l’uomo, in seguito identificato come Ezra Miller, si è agitato mentre gli avventori del bar iniziavano a cantare al karaoke. Miller ha iniziato a urlare oscenità e a un certo punto ha afferrato il microfono di una donna di 23 anni che cantava al karaoke (reato di condotta disordinata) e in seguito si è lanciato contro un uomo di 32 anni che giocava a freccette (reato di molestie). Il proprietario del bar ha chiesto più volte a Miller di calmarsi senza alcun risultato.

Miller è stato arrestato e accusato di entrambi i reati e la cauzione totale è stata fissata a $ 500. Hanno fornito la cauzione ed è stato rilasciato.

Roberta Rosella

29/03/2022