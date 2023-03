“Everything Everywhere All at Once” è il film più premiato di sempre, battuto Il ritorno del re

Il bizzarro e visionario “Everything Everywhere All at Once” distribuito dalla A24 è il film più premiato di sempre, in attesa di sapere cosa porterà a casa nella prossima notte degli Oscar del 9 aprile, ha già battuto il record di premi.

158 premi per “Everythin everywhere all at once”

Sono ben 158 i riconoscimenti ottenuti, in giro per il mondo, dal film diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert e prodotto dai fratelli Russo, distribuito dalla sempre più eccentrica e sperimentale A24, un numero di premi superiore al celebre “Il ritorno del re” che conquistò ben 101 premi internazionali.

A realizzare il calcolo del numero di riconoscimenti ottenuti da Everything Everywhere All at Once e Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re è stato il magazine IGN, il quale ha cercato di tirare le fila di un Award Season sempre più incerta. Sono stati presi in considerazione, per tale conteggio, i riconoscimenti assegnati da alcuni sindacati, come i Golden Globe e gli Independent Spirit Awards – assegnati al meglio del cinema indipendente.

Tra questi premi presi in considerazione, solo in 45 casi i due film concorrevano in maniera parallela (ovvero in concorso per gli stessi premi). Intanto, in attesa della imminente notte degli Oscar che si terrà a Los Angeles il 12 marzo, il film dei due Daniels, è candidato a ben 11 statuette, il che potrebbe ulteriormente incrementare il bottino dei premi.

Il film di Peter Jackson, “Il ritorno del re“, del 2004, ultimo capitolo della trilogia ispirata alla saga di Tolkien vinse ben 11 statuette, risultando il più vincente alla notte degli Oscar, assieme al kolossal “Ben-Hur” e “Titanic“. Un record, nel novero delle statuette che difficilmente potrà, invece essere eguagliato da “Everything Everywhere all at Once”, il quale potrebbe riuscire nell’impresa solo se riuscisse a portare a casa tutte le nomination a cui è candidato.