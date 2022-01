Evangeline Lilly contro le politiche impositive sui vaccini

Una voce si leva con decisione contro le politiche impositive nei confronti dei vaccini. Si tratta dell’attrice Evangeline Lilly, amata dal grande pubblico per il ruolo di Kate Austen nella serie drammatica della ABC “Lost” e per il suo ruolo di Hope van Dyne/Wasp nel Marvel Cinematic Universe.

Evangeline Lilly a sostegno della sovranità corporea

Evangeline Lilly ha utilizzato i social media per confermare la sua partecipazione a una protesta a Washington DC durante il fine settimana a sostegno di “sovranità corporea”. L’attrice ha continuato spiegando che si oppone alle politiche sui vaccini imposte dal governo.

Queste le parole dell’attrice su Instagram

“Credo che nessuno dovrebbe mai essere obbligato a iniettare qualcosa nel proprio corpo, contro la propria volontà, sotto minaccia di aggressione violenta, arresto o detenzione senza processo, perdita del lavoro, senzatetto, fame, perdita dell’istruzione, alienazione dai propri cari, scomunica da società… sotto qualsiasi minaccia”.

L’interprete ha poi aggiunto:

“Questo non è sicuro. Questo non è salutare. Questo non è amore. Capisco che il mondo è nella paura, ma non credo che rispondere alla paura con la forza risolverà i nostri problemi. Ero una scelta pro prima del COVID e sono ancora una scelta pro oggi”.

Evangeline Lilly ha fatto notizia all’inizio della pandemia nel marzo 2020 dopo aver pubblicato un post sul rifiuto della distanza sociale e della quarantena, aggiungendo:

“Alcune persone apprezzano la propria vita rispetto alla libertà, altre apprezzano la libertà rispetto alla propria vita. Tutti facciamo delle scelte”.

Variety ha contattato la Disney per un commento sui mandati di vaccinazione post-opposizione più recenti di Lilly. Lilly tornerà nel Marvel Cinematic Universe con un ruolo nell’imminente ” Ant-Man and the Wasp: Quantumania “, la cui uscita è prevista per il 2023.

Roberta Rosella

28/01/2022