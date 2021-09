Eva Longoria al lavoro per la Disney

Eva Longoria svilupperà la serie TV “Sal & Gabi Break the Universe” per Disney. Si tratta di una serie di fantascienza basata sul libro di Carlos Hernandez.

Eva Longoria alle prese con la fantascienza

Disney Branded Television sta realizzando insieme alla società UnbeliEVable Entertainment di Eva Longoria la commedia di fantascienza “Sal & Gabi Break the Universe”.

Lo scrittore e produttore Nelson Soler è legato al progetto per il quale al momento non è ancora stato scelta alcuna piattaforma di distribuzione.

La serie è basata sul libro omonimo scritto da Carlos Hernandez e pubblicato da Disney-Hyperion sotto la sua etichetta Rick Riordan Presents.

La storia di “Sal & Gabi Break the Universe”

La storia di “Sal & Gabi Break the Universe” ruota attorno all’adolescente Sal Vidón, che scopre di avere la capacità di raggirare il tempo e lo spazio per recuperare cose da altri universi dopo essersi intromesso negli esperimenti scientifici di suo padre. Sal decide dunque di reclutare il suo amico Gabi per partire alla ricerca di sua madre defunta. La sua idea entra in conflitto con la scoperta che l’intrusione in universi alternativi potrebbe alla fine mettere a rischio il proprio.

“È entusiasmante lavorare con Eva e Ben su una storia così fantasiosa, piena di cuore e avventura, che sembra davvero autentica nella narrazione e nella rappresentazione dei personaggi”, ha dichiarato Ayo Davis, vicepresidente esecutivo, Sviluppo creativo e strategia di Disney Branded Television. “Il libro commovente e divertente di Carlos Hernandez è l’aggiunta perfetta alla nostra lista di sviluppo ed è in mani esperte con il team di produzione di Eva e Ben.”

Tonya Agurto, vicepresidente senior, editore – Imprint e sviluppo IP presso Disney Publishing Worldwide, ha aggiunto:

“Siamo entusiasti di vedere il salto di ‘Sal & Gabi’ di Carlos Hernandez al livello successivo di sviluppo all’interno di The Walt Disney Company. È come se avessimo preso una pagina dal libro e il nostro desiderio fosse stato estratto dal multiverso!”.

Roberta Rosella

21/09/2021