Eva Green e Mark Strong in “Nocebo”

Eva Green e Mark Strong fanno parte del cast del nuovo film diretto da Lorcan Finnegan, il regista di “Vivarium”.

Nocebo: Eva Green e Mark Strong tra Londra e Manila

Eva Green, Mark Strong e Chai Fonacier faranno parte del cast di “Nocebo”, il thriller psicologico di Lorcan Finnegan attualmente in produzione in Irlanda.

Come dichiarato da Veriety, “Nocebo” è ambientato tra Londra e la capitale delle Filippine, Manila, e rappresenta la prima co-produzione tra Irlanda e Filippine . Il thriller segue la vicenda di Green, una fashion designer affetta da una malattia misteriosa che lascia perplessi i medici e rende frustrato suo marito Strong. La storia cambia repentinamente quando arriva l’aiuto di un badante filippino, interpretato da Fornacier, che grazie a dei metodi di guarigione tradizionali rivelerà una verità sconvolgente.

La pellicola esplora i temi del consumismo, dello sfruttamento umano e dell’industria della cosiddetta “fast fashion”, così come il potere della mente nella capacità di ferire o guarire la condizione fisica. “Nocebo” indica l’opposto di “placebo”, e si riferisce all’omonimo effetto, nel quale il pensiero negativo di un paziente agisce direttamente sulla sua condizione.

Note sul cast e sulla produzione di “Nocebo”

“Nocebo” è scritto dal collaboratore abituale di Finnegan, Garret Shanley e prodotto da Emily Leo di Wild Swim Films e Brunella Cocchiglia di Lovely Productions. Ricordiamo anche i co-produttori filippini Bianca Balbuena e Bradley Liew di Epic Media, mentre il produttore esecutivo sarà XYZ Films, che ha collaborato precedentemente ai lavori di Finnegan come “Vivarium” e “Without Name”.

Eva Green, nota per i suoi ruoli in “Casino Royale” e “Penny Dreadful”, è stata recentemente protagonista di “Proxima”, che ha debuttato al Toronto International Film Festival ed ha consacrato la Green come miglior attrice.

Mark Strong invece è un attore nominato ai SAG e BAFTA e conosciuto per i suoi ruoli in “1917”, “Shazam”, “Zero Dark Thirty” e “The Kingsman”. Inoltre, Strong sarà prossimamente protagonista insieme ad Emma Stone in “Cruella” e nel drama di Sky “Temple”.

Chai Fonacier, invece, è un attore di cinema e teatro filippino nonché cantante e cantautore. Ha vinto il premio come migliore attrice non-protagonista nel 2017 per il suo lavoro in “Patay na si hesus”.

Del regista Lorcan Finnegan ricordiamo il thriller psicologico “Vivarium”, con protagonisti Jesse Eisenberg e Imogen Poots, che ha debuttato nel 2019 al festival di Cannes nella competizione alla Critic’s Week vincendo il premio della Fondazione Gan.

Tenendo conto del, a dir poco strabiliante, cast di “Nocebo” e delle capacità di Finnegan, ci aspettiamo un altro thriller psicologico che ci lasci senza parole.

Luca Francesconi

26/02/2021