Eva Green e il provino sfortunato per Casino Royale

Casino Royale è il primo film della saga James Bond in cui vediamo Daniel Craig come protagonista. Questo primo film infatti ha segnato la carriera dell’attore che, a partire dal 2006, ha vestito i panni dell’amato agente 007. All’interno del film però è presente anche un’atipica bond girl, l’attrice Eva Green. Eva Green ha infatti interpretato il personaggio Vesper Lynd. Attualmente siamo quasi tutti d’accordo con il fatto che l’attrice sia stata perfetta per questo personaggio ma inizialmente il suo provino iniziò davvero male.

È stata la stessa direttrice dei casting, Debbie McWilliams a rivelare alcuni dettagli del primo screen test di Eva Green per la parte di Vesper Lynd in Casino Royale. Ai microfoni di RadioTime, infatti, ha raccontato che inizialmente i produttori del film, Barbara Broccoli e Matthew Wilson, non sembravano molto entusiasti dell’attrice per il ruolo di Vesper Lynd.

Tra i motivi che rendevano scettici i produttori c’erano sia il curriculum dell’attrice, che aveva lavorato a film indipendenti o molto underground, ma anche il primo provino a cui l’attrice si sottopose. Provino che, da quanto dichiarato, fu un autentico disastro:

“Eva era sempre stata in lista, ma c’era anche una certa resistenza nei suoi confronti, non so bene perché, ma credo che abbiano pensato che forse non avesse abbastanza esperienza. Aveva fatto solo pochi film e tutti a basso budget, ma lavorando con una persona come Barbara [Broccoli], che ha un istinto fantastico, ci è piaciuta molto. Sono sicura che sarebbe la prima ad ammettere che è stata terribile. Non era stata truccata e pettinata, quindi, non le rendeva affatto giustizia il suo makeup e in modo piuttosto terrificante abbiamo iniziato le riprese di Casino Royale senza aver scelto un’attrice per quella parte […] Ma sia io che Barbara abbiamo insistito affinché Eva tornasse e facesse un altro provino e questa volta con i capelli, il trucco e il vestiario e si sentiva molto più tranquilla a quel punto ed è stato questo a farle ottenere la parte.”

La direttrice dei casting ha anche dichiarato che il nuovo attore per interpretare il personaggio di James Bond non è ancora stato scelto. Non prenderanno in considerazione volti troppo giovani, poiché il ruolo richiede un’esperienza e un carisma non indifferenti. Interpretare uno dei personaggi più longevi della storia infatti non è sicuramente cosa da poco. Siamo quindi molto curiosi di scoprire chi ricoprirà questo ruolo così ambito, ma anche così carico di responsabilità.