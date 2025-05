Radio 105 annuncia il tour estivo 2025: cinque concerti gratuiti in tutta Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Radio 105 si prepara a ripetere il successo del tour estivo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 140.000 persone in diverse città italiane. Con un nuovo programma di concerti dal vivo, l’emittente radiofonica punta a coinvolgere un pubblico sempre più vasto, offrendo eventi gratuiti in cinque località. La musica sarà protagonista assoluta, con artisti di fama e nuove promesse pronte a esibirsi sul palco.

Il summer festival di radio 105: date e location

Il 105 Summer Festival prenderà il via il 6 giugno 2025, con una serie di concerti che si svolgeranno ogni venerdì fino al 4 luglio. Le tappe del festival sono state scelte per garantire un’ampia copertura geografica, permettendo a un numero elevato di fan di partecipare senza alcun costo. Le location selezionate sono:

6 giugno : Baia Domizia , Arena dei Pini

: , Arena dei Pini 13 giugno : Venezia , Parco San Giuliano

: , Parco San Giuliano 20 giugno : Genova , Piazza della Vittoria

: , Piazza della Vittoria 27 giugno : Golfo Aranci , Piazza Francesco Cossiga

: , Piazza Francesco Cossiga 4 luglio: Comacchio , Area Park di Via Sicilia – Porto Garibaldi

Questi eventi promettono di trasformarsi in occasioni imperdibili per gli amanti della musica, con un’atmosfera di festa e condivisione.

Gli artisti del festival: un cast variegato

Il 105 Summer Festival si distingue per la sua lineup ricca e diversificata, che include nomi noti e talenti emergenti. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Fedez

Elodie

Francesco Gabbani

Gigi D’Alessio

Sangiovanni

Noemi

e molti altri.

Questa selezione di artisti copre vari generi musicali, garantendo che ci sia qualcosa per tutti i gusti. La presenza di nomi affermati insieme a giovani artisti in ascesa riflette l’impegno di Radio 105 nel promuovere la musica italiana e nel creare un ponte tra diverse generazioni di ascoltatori.

L’importanza della gratuità e dell’accessibilità

Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di Radio Mediaset, ha sottolineato l’importanza di mantenere i concerti gratuiti, affermando che l’obiettivo è quello di facilitare l’incontro tra i giovani e i loro artisti preferiti. Questo approccio mira a rendere la musica accessibile a tutti, senza barriere economiche. I concerti del 105 Summer Festival sono pensati per essere eventi inclusivi, dove ogni partecipante può godere della musica dal vivo in un ambiente festoso.

Come seguire i concerti in diretta

Per coloro che non potranno essere presenti fisicamente, Radio 105 offrirà la possibilità di seguire i concerti in diretta. Gli eventi saranno trasmessi su Radio 105 e Radio 105 TV , oltre a essere disponibili sull’app e sui social media dell’emittente. Inoltre, ogni lunedì successivo a ciascuna tappa, Mediaset Infinity presenterà il “Best of” del concerto, permettendo a tutti di rivivere i momenti salienti delle esibizioni.

Con un programma così ricco e variegato, il 105 Summer Festival si prepara a diventare uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2025, promettendo emozioni e divertimento per tutti gli appassionati di musica.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!