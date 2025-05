Eurovision 2025: La Svizzera Accoglie la Prima Semifinale con Grandi Attese e Sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si prepara a illuminare Basilea, in Svizzera, con la prima semifinale che avrà luogo martedì 13 maggio. Dopo la vittoria di Nemo nel 2024, il concorso musicale europeo torna a far battere il cuore della musica a livello internazionale. Questa edizione promette di essere un mix di tradizione e modernità, con artisti provenienti da diverse nazioni pronte a esibirsi e a conquistare il pubblico.

La storia dell’Eurovision e il tributo a Lys Assia

L’Eurovision ha una lunga e affascinante storia, e quest’anno la Svizzera rende omaggio a una delle sue icone più celebri: Lys Assia. La cantante, che nel 1956 portò a casa il primo trofeo per la Svizzera con il brano “Refrain”, sarà celebrata durante la serata. La sua vittoria rappresenta non solo un trionfo musicale, ma anche un simbolo di unità tra i popoli. L’apertura della semifinale includerà un’interpretazione creativa di Guglielmo Tell, che si propone di rievocare l’idea di superare i confini attraverso la musica. Questo richiamo alla storia sottolinea l’importanza dell’Eurovision come piattaforma per la pace e la collaborazione tra le nazioni.

I rappresentanti italiani e le loro proposte musicali

L’Italia si presenta con due artisti di spicco, ognuno con un proprio stile unico. Lucio Corsi, che ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo, si esibirà con il brano “Volevo essere un duro”. Questo pezzo, caratterizzato da un’atmosfera teatrale e introspettiva, riflette la personalità artistica di Corsi e la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica. Dall’altra parte, Gabry Ponte rappresenta San Marino con “Tutta l’Italia”, un brano che celebra la cultura musicale italiana. Sebbene Ponte non faccia parte dei Big Five, avrà l’opportunità di conquistare il pubblico e guadagnarsi un posto in finale, con il supporto dei fan italiani che potranno votare per lui.

Un evento che va oltre la musica

L’Eurovision 2025 non si limita a essere un semplice concorso musicale. Ogni artista sarà introdotto da una clip che mostrerà la bellezza e la cultura della Svizzera, creando un legame tra la musica e il territorio. Queste presentazioni visive offriranno uno spaccato della vita locale, con incontri tra gli artisti e la comunità svizzera. Durante la serata, sono previsti due intervalli: il primo, intitolato “Made in Switzerland“, metterà in luce aspetti divertenti e sorprendenti del Paese, mentre il secondo celebrerà la storica vittoria di Céline Dion nel 1988 con “Ne partez pas sans moi”, eseguita da un’orchestra locale e artisti di successo della passata edizione.

Dettagli per seguire la semifinale

L’appuntamento con la prima semifinale dell’Eurovision 2025 è fissato per stasera alle 21:00, con la diretta su Rai2, Rai Radio2 e RaiPlay. La conduzione non sarà affidata a Michelle Hunziker, ma il fascino dell’evento rimarrà intatto. La finale si svolgerà sabato 17 maggio, mentre il secondo atto della semifinale è previsto per giovedì 15 maggio. Gli spettatori potranno seguire anche la diretta streaming e gli highlight sulla piattaforma RaiPlay.

Quindici Paesi parteciperanno alla semifinale, tra cui il Belgio con “Strobe Lights”, l’Estonia rappresentata da Tommy Cash con “Espresso Macchiato”, e la Croazia con “Poison Cake”. L’Islanda aprirà la serata con l’energia dei VÆB, mentre l’Italia, già qualificata per la finale, si esibirà come ospite tra Belgio e Azerbaigian. Gabry Ponte si esibirà in undicesima posizione, promettendo di regalare emozioni e colpi di scena.

