Eurovision 2025: La seconda semifinale in diretta su Rai 2 senza Lucio Corsi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Stasera, 15 maggio 2025, il pubblico italiano potrà seguire la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, in onda su Rai 2. Dopo il successo della prima puntata, che ha registrato oltre 2 milioni di spettatori, Gabriele Corsi e BigMama torneranno a commentare le esibizioni, offrendo al pubblico un’analisi dettagliata degli artisti in gara. Nonostante l’assenza di Lucio Corsi, il cantautore toscano che ha già rappresentato l’Italia nella prima semifinale, la serata promette di essere ricca di emozioni e di performance indimenticabili.

La scaletta della serata: chi si esibirà sul palco

Nella seconda semifinale, il palco di Basilea ospiterà una serie di artisti di grande talento, tra cui tre rappresentanti dei “Big 5”, i paesi che accedono direttamente alla finale. Tra le esibizioni più attese c’è quella di Yuval Raphael, la cantante israeliana che ha suscitato polemiche per la sua partecipazione, nonostante le manifestazioni di dissenso da parte di artisti e pubblico. La decisione dell’EBU di non escludere la delegazione israeliana ha sollevato interrogativi sulla politica dell’Eurovision e sulla sua capacità di affrontare questioni delicate.

Ecco l’ordine di esibizione degli artisti per la serata:

Australia : Go-Jo , Milkshake Men

: , Montenegro : Nina Žižić , Dobrodošli

: , Irlanda : Emmy , Laika Party

: , Lettonia : Tautumeitas , Bur man laimi

: , Armenia : Parg , Survivor

: , Austria : JJ , Wasted Love

: , Regno Unito : Remember Monday , What the Hell Just Happened?

: , Grecia : Klavdia , Asteromata

: , Lituania : Katarsis , Tavo asys

: , Malta : Miriana Conte , Serving

: , Georgia : Mariam Shengelia , Freedom

: , Francia : Louane , Maman

: , Danimarca : Sissal , Hallucination

: , Repubblica Ceca : Adonxs , Kiss Kiss Goodbye

: , Lussemburgo : Laura Thorn , La poupée monte le son

: , Israele : Yuval Raphael , New Day Will Rise

: , Germania : Abor & Tynna , Baller

: , Serbia : Princ , Mila

: , Finlandia: Erika Vikman, Ich komme

Come seguire la semifinale di Eurovision 2025

L’appuntamento per gli spettatori italiani è fissato su Rai 2, dove sarà possibile seguire la semifinale a partire dalle 21:00. La finale di sabato 17 maggio, invece, sarà trasmessa su Rai 1 in prima serata, offrendo un’ulteriore opportunità per godere delle performance dei migliori artisti europei. Per chi preferisce seguire l’evento in streaming, sarà disponibile su RaiPlay e sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision.

In aggiunta, Radio 2 offrirà una diretta dell’evento, condotta da Diletta Parlangeli e Matteo Osso, per coloro che desiderano ascoltare i commenti in tempo reale. La RAI ha anche reso possibile la visione dell’ESC 2025 in 4K su Rai 4K, accessibile tramite TivùSat e Digitale Terrestre, a condizione di avere una smart TV connessa a internet e supporto HbbTV.

Le votazioni dall’Italia: cosa c’è da sapere

Il regolamento dell’Eurovision stabilisce che ogni paese non può votare per il proprio rappresentante, ma solo per gli artisti delle altre nazioni. Per il pubblico italiano, questa sera non sarà possibile esprimere voti, in quanto le preferenze possono essere inviate solo durante le serate in cui si esibisce il proprio artista. Pertanto, gli spettatori potranno votare solo durante la finale.

In quella stessa serata, le giurie nazionali, composte da esperti del settore, assegneranno punteggi da 1 a 12. I voti dell’Italia saranno annunciati da Topo Gigio, che ha già collaborato con Lucio Corsi durante la serata delle cover a Sanremo 2025. Questo elemento aggiunge un tocco di familiarità e attesa per il pubblico, che potrà seguire con interesse l’assegnazione dei punteggi e le reazioni degli artisti in gara.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!