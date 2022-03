Euphoria: seconda serie della HBO più vista dopo “Games of Thrones”

“Euphoria”, creato, scritto, diretto e prodotto da Sam Levinson. è la seconda serie della HBO più vista di sempre dopo “Il trono di spade”. Ad oggi, la première della stagione 2 si sta avvicinando ai 19 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

Euphoria: un successo inarrestabile

La serie tv interpretata da Zendaya segue le vicende di un gruppo di adolescenti del liceo ed è ispirata all’omonima miniserie israeliana ideata da Ron Leshem. Secondo la HBO, gli episodi della stagione 2 di “Euphoria” hanno ora una media di 16,3 milioni di spettatori, la migliore performance per qualsiasi stagione di una serie HBO negli ultimi 18 anni, oltre a “Game of Thrones”.

In Italia, la serie va in onda dal dal 26 settembre 2019 e va in onda dalla stessa data su Sky Atlantic e la seconda stagione dal 17 gennaio. Il successo dello show è evidente non solo negli Stati Uniti, essendo il titolo di punta di HBO Max, ma anche in America Latina e in Europa.

Secondo quanto riportato in in esclusiva da Variety, la media degli spettatori per ogni episodio era già aumentata di quasi il 100% per quel che concerne i primi 4 episodi della seconda stagione rispetto alla prima.

La seconda stagione di “Euphoria” torna a raccontare le esistenze dei liceali di East Highland, città in cui la diciassettenne Rue (Zendaya) cerca di trovare un equilibrio nella vita di tutti i giorni tra amore, perdita e dipendenza. L’episodio finale porta a soluzione molteplici conflitti, sebbene alcuni in modo violento.

Cast artistico e tecnico

La serie è interpretata da Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

I produttori esecutivi includono Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Will Greenfield, Ashley Levinson, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Gary Lennon, Mirit Toovi, Tmira Yardeni e Yoram Mokady. il secondo show più visto della HBO dal 2004 dietro solo a “Game of Thrones”, secondo il canale della pay TV.

Oltre al successo ben rappresentabile dal numero di spettatori, “Euphoria” è anche il programma più twittato del decennio – finora – negli Stati Uniti con 34 milioni di tweet.

Roberta Rosella

01/03/2022