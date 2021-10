Eternals: parlano Angelina Jolie e Salma Hayek

Angelina Jolie e Salma Hayek hanno rilasciato un’intervista a Collider in cui hanno parlato di “Eternals” e dell’entusiasmo nell’interpretare il loro ruolo.

Eternals: l’intervista di Collider

Tanta attesa per l’uscita di “The Eternals”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e nelle nostre sale dal 3 novembre. In America la pellicola uscirà il 5 novembre e per uccidere l’attesa, Collider ha pensato bene di organizzare una divertente intervista con le star Angelina Jolie e Salma Hayek. Le due hanno parlato nel corso della loro chiacchierata di diversi argomenti, tra cui:

Se gli Eterni avessero combattuto Thanos da soli, avrebbero potuto vincere?

Quanto è potente ogni personaggio e quanti danni potrebbe subire?

Perché i poteri sono stati cambiati nella versione cinematografica rispetto ai fumetti.

Quali dei loro amici e familiari erano più entusiasti di unirsi all’MCU?

Cosa potrebbe sorprendere i fan sulla realizzazione di “The Eternals”?

Il trailer di “The Eternals” ci mostra questo gruppo di supereroi, creata dai Celestiali, che hanno segretamente vissuto sulla Terra per oltre 7000 anni per proteggere l’umanità. Quando un nuovo pericolo minaccia la specie umana, il gruppo si riunisce per sconfiggere il male.

Ecco l’intervista

“Eternals” vanta un grande cast corale e vede tra i protagonisti: Gemma Chan nei panni di Sersi amante dell’umanità, Richard Madden in quelli dell’onnipotente Ikaris, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo dal potere cosmico, Lia McHugh nel ruolo dell’eternamente giovane e vecchia Sprite, Brian Tyree Henry in quello dell’intelligente inventore Festo, Lauren Ridloffnei trasformato nel velocissimo Makkari, Barry Keoghan nel solitario Druig, Don Lee come potente Gilgamesh, Kit Harington nei panni di Dane Whitman, Salma Hayek in quelli della saggia e spirituale leader Ajak e Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena.

Il film è stato scritto da Chloé Zhao, Patrick Burleigh , Ryan Firpo e Kaz Firpo. Kevin Feige e Nate Moore sono i produttori, con Louis D’Esposito , Victoria Alonso e Kevin de la Noy come produttori esecutivi.

Roberta Rosella

26/10/2021