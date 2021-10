Eternals in quarantena: star esposte al COVID-19

Secondo quanto riportato da People, le star di “The Eternals” non parteciperanno agli incontri con la stampa per il lancio del film, poichè in quarantena a causa di un contatto con un positivo al COVID-19.

Incontri stampa virtuali per le star della Marvel, protagoniste di “Eternals”

Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Lauren Ridloff e la regista di “Eternals” Chloé Zhao non hanno potuto partecipare all’ evento di Elle “Women in Hollywood“, a causa di una possibile esposizione al COVID-19. Saranno dunque costrette per il lancio del film a fare incontri stampa virtuali.

Il contatto dovrebbe essersi verificato un giorno dopo la premiere di “Eternals” all’El Capitan Theatre di Los Angeles.

Nina Garcia, direttore della rivista Elle, ha confermato che le donne sono in quarantena, comunicando ai partecipanti all’evento di martedì che il gruppo di attrici e la regista “sono stati esposte e quindi per tenere queste supereroine al sicuro è necessario un super isolamento”.

La Disney, la società madre della Marvel, non ha rivelato dove il cast e la troupe di “Eternals” potrebbe aver avuto contatti con un positivo al COVID-19, ma ha confermato che il film sarà promosso nel prossimo futuro con eventi stampa virtuali.

Queste le parole di un portavoce della Disney

“Oggi siamo stati informati di una possibile esposizione a COVID-19 e, sebbene tutti i nostri talenti siano risultati negativi, per molta cautela, ci stiamo concentrando sulle apparizioni virtuali piuttosto che sugli eventi di persona”.

L’evento dell’anno scorso è stato cancellato del tutto. Jolie, Hayek, Chan e Ridloff sono apparse sulla copertina della rivista Elle e avrebbero tenuto dei discorsi durante la serata, ma purtroppo questo non è accaduto. Insomma negli ultimi due anni c’è stato ben poco da festeggiare anche per la nota rivista.

“The Eternals” debutterà nelle sale italiane il 3 novembre, mentre negli States il 5 dello stesso mese. Tra gli altri interpreti figurano Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel e Kit Harington.

Dopo la premiere di lunedì, le recensioni della critica e di altri che hanno partecipato alla proiezione hanno lasciato intendere che “The Eternals” è diverso da tutti gli altri film Marvel precedenti. Le prime reazioni sui social media hanno descritto il film di supereroi come “spettacolarmente strano”, “epico in ogni senso della parola” e “un dannato CAPOLAVORO”.

Roberta Rosella

20/10/2021