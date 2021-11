Eternals: Chloe Zhao e l’assenza di due personaggi

La regista Chloe Zhao rivela che ha dovuto tagliare due personaggi nel suo ultimo film “Eternals”.

Tanti eroi per gli Eternals

Il nuovo film “Eternals” conta dieci nuovi supereroi, una novità assoluta nella storia del Marvel Cinematic Universe (MCU) e segna il più grande elenco di eroi al debutto nella storia del famoso franchise. Importante anche l’arrivo del supereroe Dane Whitman che potrebbe assumere il ruolo di Black Knight in futuro.

Dieci esseri super potenti in un film sono tanti, ma in realtà c’era una versione della sceneggiatura che ne aveva ancora di più.

Inizialmente la regista Chloe Zhao (vincitrice di vari Oscar con il suo “Nomadland”) voleva introdurre ben dodici nuovi eroi in “Eternals” tutti appartenenti all’antica razza dei protettori della Terra. La regista ha dichiarato a Fandom che a mano a mano che lo sviluppo andava avanti hanno deciso di fare a meno di due personaggi.

Dodici nuovi personaggi in un solo film è un compito arduo, ma anche dieci non sono pochi. É necessario molto equilibrio per introdurre i loro retroscena e sviluppare le loro motivazioni, e dare un tempo significativo sullo schermo visto che il film ha una durata di “solo” due ore e quaranta.

L’unicità di ogni personaggio

Per Chloe Zhao non si trattava di assicurarsi che ogni personaggio fosse davanti alla telecamera per lo stesso lasso di tempo, ma che ognuno di loro potesse fare il massimo con il tempo che gli veniva concesso.

Riferendosi ai personaggi Chloe dice: ”Devono essere memorabili. E quando abbiamo guardato questi 10 individui unici, abbiamo pensato a come rappresentano 10 aspetti della natura umana. Sono qui da così tanto tempo, quello che diventano oggi è una parte importante di ciò che siamo. . E quindi in realtà era altrettanto importante che rimanessero memorabili. Tutti e 10 avevano lo stesso peso; non necessariamente il tempo sullo schermo, ma il peso”.

Con i personaggi di “Eternals” che si stanno affermando come parte dell’MCU, nulla vieta che quei due che dovevano essere rimossi non saranno utilizzati in futuro.

