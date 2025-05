Èstoria Film Festival: Gorizia ospita una settimana di cinema dedicato alle città

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il festival di cinema ÈStoria, che si svolge a Gorizia, ha aperto i battenti con un grande successo, registrando il tutto esaurito per la proiezione di “Metropolis”, un capolavoro dell’espressionismo diretto da Fritz Lang. Questa manifestazione, che proseguirà fino al 1° giugno presso il Kinemax, offre una selezione di film che mettono in risalto il ruolo delle città come protagoniste delle storie narrate.

Proiezioni di oggi: “The girl with the needle”

Oggi, il festival propone la visione di “The girl with the needle”, un film del regista Magnus von Horn, ambientato a Copenaghen durante la Prima Guerra Mondiale. La proiezione è prevista per le 20:00 e sarà preceduta da un’introduzione e un commento a cura di Line Langebek Knudsen e Paolo Lughi. La trama segue Karoline, una giovane donna che, dopo essere stata sfrattata dal suo appartamento, si trova coinvolta in una relazione con il suo datore di lavoro, che culmina con il suo licenziamento. La sceneggiatrice Line Langebek riceverà il Premio èStoria Film Festival 2025 per la sua capacità di reinterpretare i canoni del film storico, mescolandoli con elementi horror, un riconoscimento che sottolinea l’innovazione e la creatività nel panorama cinematografico.

Domani: due classici del cinema

Domani, il festival presenterà due opere fondamentali della storia del cinema. Alle 18:00 sarà proiettato “L’uomo con la macchina da presa” di Dziga Vertov, un documentario che offre uno sguardo unico sulla vita quotidiana a Odessa negli anni Venti, attraverso gli occhi di un cineoperatore. A seguire, alle 20:00, sarà la volta di “Le mani sulla città” di Francesco Rosi, un film del 1963 che racconta la storia di Edoardo Nottola, un costruttore edilizio che aspira a diventare assessore all’edilizia di Napoli. Entrambi i film rappresentano momenti cruciali nella storia del cinema, offrendo riflessioni profonde sulle dinamiche sociali e politiche delle rispettive epoche.

Film d’animazione e commedie iconiche

Il 29 maggio, alle 9:30, sarà proiettato “La città incantata” di Hayao Miyazaki, un’opera che trasporta gli spettatori in un mondo magico attraverso le avventure di una giovane ragazza. Questo film d’animazione è un esempio straordinario della capacità di Miyazaki di fondere elementi fantastici con temi universali.

Il giorno successivo, il 30 maggio alle 17:00, il festival offrirà “Manhattan” di Woody Allen, una commedia che esplora le complicazioni della vita amorosa di un giovane sceneggiatore, con New York come sfondo centrale. La città non è solo un contesto, ma diventa un personaggio a sé stante, influenzando le scelte e le emozioni dei protagonisti.

Chiusura con “Il terzo uomo” e “Alice nella città”

Sabato 31 maggio sarà proiettato “Il terzo uomo” di Carol Reed, un film noir ambientato nella Vienna del secondo dopoguerra. La storia segue uno scrittore che cerca di scoprire la verità dietro la morte di un amico, in un contesto cupo e misterioso.

Il festival si concluderà il 1° giugno alle 20:00 con “Alice nella città” di Wim Wenders, un viaggio attraverso diverse città della Repubblica Federale Tedesca, seguendo la giovane Alice e il giornalista Philip nella loro ricerca della nonna.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a questa celebrazione del cinema e della cultura. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del festival.

