Esce al cinema il 6 aprile L’APPUNTAMENTO, il nuovo film di Teona Strugar Mitevska, regista di “Dio è donna e si chiama Petrunya”

Il nuovo film della regista macedone Teona Strugar Mitevska, arriva al cinema il 6 aprile, dal titolo “L’appuntamento“. La regista aveva già ottenuto validi clamori festivalieri con il precedente “Dio è donna e si chiama Petrunya” (2019) che conquistò il premio della giuria al Festival di Berlino.

il poster internazionale de “L’appuntamento”

“L’ appuntamento”, scopriamo di cosa tratta

Noto con il titolo internazionale “The happiest man in the world” il film della regista macedone, già apprezzata col precedente “Dio è donna e si chiama Petrunya“, ha avuto una buona accoglienza allo scorso Festival di Venezia ed ora arriva col titolo “L’appuntamento” nelle sale italiane, dal 6 aprile.

Asja è una donna single di 40 anni e per incontrare l’anima gemella si iscrive a un buffo evento di speed dating. Qui conosce Zoran, un uomo misterioso e di bell’aspetto con cui all’inizio sembra nascere una sintonia speciale. Ma Zoran non è lì per cercare l’amore: c’è un segreto nel suo passato che riguarda proprio Asja e che ha unito i loro destini.

Come nel precedente film del 2019, la regista macedone pone grande attenzione al mondo femminile, come lei stessa dichiara, il film tratteggia diverse tematiche:

“Cosa ci definisce: la nostra etnia, la nostra religione, il nostro genere? Cosa ci divide o ci unisce?“, dichiara la regista macedone. “Questa è una storia sulla precarietà della vita, sugli incontri casuali che uniscono l’aggressore e la vittima, riportando in vita il passato doloroso; è una storia di connessioni impossibili, di amore e di assurdità“

Ulteriori informazioni e scheda tecnica de “L’appuntamento”

Titolo originale: “Najsrekjniot chovek na svetot”; Titolo internazionale: “The Happiest Man in the World”); Anno 2022; durata 1,40 h; con Jelena Kordić Kuret, Adnan Omerović, Labina Mitevska; scritto da Elma Tataragić e Teona Strugar Mitevska; fotografia di Virginie Saint Martin; prodotto da Labina Mitevska; regia di Teona Strugar Mitevska