Eric Roberts protagonista della commedia d’azione “Heroes & Villains”

Eric Roberts nel cast di “Heroes & Villains”, la commedia d’azione scritta e diretta dal regista Savvas D. Michael (“Original Gangster”). Tra i protagonisti, oltre a Roberts (“Il cavaliere oscuro”), Daniel Caltagirone (“Original Gangster”) e il combattente di MMA Georges St-Pierre (“Il falco e Winter Soldier”). Le riprese del progetto sono ora a Londra.

Eric Roberts, fratello della più famosa Julia, sarà un potente assetato di vendetta

Troviamo l’attore nel film “Heroes & Villain” a vestire i panni di Michael Hero (Eric Roberts), un potente CEO che cerca vendetta per l’omicidio di suo nipote offrendo una taglia di 1 milione di dollari per l’assassinio degli assassini di suo nipote, che attira i principali assassini del mondo alla feroce opportunità.

I produttori sono Steve Lee Jones (You Don’t Know Jack) per la sua Bee Holder Productions e John Pavlakos per Saints & Savages. Le società sono ora in fase di post-produzione di The Abomination con lo sceneggiatore e regista Savvas, con Tom Arnold (True Lies), Jack Parr (Peaky Blinders) e Illeana Douglass (Unleashed). Concourse Media rappresenta i diritti mondiali di entrambi i film e li presenterà a distributori nazionali e internazionali a maggio.

Dagli inizi della sua carriera ad oggi

Eric Roberts riceve il suo battesimo cinematografico 1978 con “Il re degli zingari”, di Frank Pierson, al fianco di attori come Judd Hirsch, Susan Sarandon, Shelley Winters e Sterling Hayden. Grazie a questo film guadagna subito una candidatura al Golden Globe come Miglior Attore esordiente. La scalata al successo, però, subisce una battuta d’arresto a causa di un incidente stradale che lo porta a un coma per tre giorni, ma la fama e gli ammiratori non lo abbandonano, tanto da tornare sul grande schermo dopo poco. Nel 1983, infatti, recita in “Star 80”, di Bob Fosse, riscuotendo un grande apprezzamento del pubblico e della critica e totalizzando anche una seconda candidatura al Golden Globe come Miglior Attore.

A partire da questo momento, gli ingaggi letteralmente fioccano, tra tutti è la volta del controverso “Il Papa di Greenwich Village”(1984), di Stuart Rosenberg, insieme a Mickey Rourke; dell’action movie “A 30 secondi dalla fine”(1985), di Andrei Konchalovsky, grazie al quale sfiora per la terza volta il Golden Globe, stavolta, come Miglior Attore non protagonista e guadagna una candidatura agli Oscar.

Tra i lavori di Eric Roberts, si ricorda in particolar modo “Legami di sangue”(1989), Peter Masterson, in cui per l’unica volta recita con la nota sorella Julia Roberts. Del nuovo millennio, vale la pena di menzionare la sua interpretazione in “Il cavaliere oscuro”(2008), di Christopher Nolan, e “I mercenari – The Expendables”(2010), di Sylvester Stallone. Tra i film più recenti degni di nota sono: “Mai fidarsi di mia madre” (2019), “Ossessione senza fine: La vendetta di Sophie” (2018), “Un Viaggio Indimenticabile” (2018) e “Il terrore al piano di sopra”(2016).

Mina Franza

6/04/2022