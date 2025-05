Enzo: il nuovo film di Laurent Cantet presentato alla Quinzaine des cinéastes di Cannes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes si arricchisce di un nuovo titolo significativo: “Enzo“, un’opera postuma di Laurent Cantet, realizzata dal suo collaboratore Robin Campillo. La pellicola esplora il complesso rapporto tra un padre e un figlio adolescente, affrontando temi sociali e familiari che caratterizzano il cinema di Cantet. Pierfrancesco Favino, uno dei protagonisti, condivide la sua esperienza e le riflessioni che il film suscita.

La trama di Enzo e il contesto sociale

“Enzo” racconta la storia di un ragazzo di 16 anni che, pur provenendo da una famiglia benestante, decide di intraprendere la carriera di muratore come apprendista. Il padre, interpretato da Pierfrancesco Favino, desidera invece che il figlio segua un percorso accademico e professionale diverso. Questo conflitto generazionale è al centro della narrazione, che si svolge a La Ciotat, una località del sud della Francia molto cara a Cantet. La sceneggiatura, scritta poco prima della sua scomparsa avvenuta a causa di un tumore, riflette la sua visione del mondo e delle relazioni familiari.

Il film, che ha aperto la Quinzaine des cinéastes, si distingue per la sua capacità di affrontare questioni sociali attraverso una lente personale e intima. Favino, che ha avuto l’opportunità di lavorare con Cantet in passato, ha sottolineato l’importanza di continuare il progetto nonostante la perdita del regista, evidenziando la storicità della collaborazione tra lui e Campillo.

Il ruolo di Pierfrancesco Favino e il suo approccio al personaggio

Pierfrancesco Favino ha interpretato il padre con grande sensibilità, riuscendo a rendere credibile il conflitto interiore del personaggio. La sua recitazione in francese è stata elogiata da Campillo, che ha notato come il suo approccio ricordi quello di Cantet. Favino ha condiviso le sue riflessioni sul tema della paternità, evidenziando le difficoltà che molti genitori affrontano nel comprendere i propri figli, specialmente durante l’adolescenza.

L’attore ha parlato dell’importanza dell’ascolto in una fase della vita in cui i giovani cercano di costruire la propria identità. Ha messo in luce come l’amore possa talvolta complicare le relazioni, portando a incomprensioni e conflitti. “Enzo” affronta il tema del progressismo e della necessità di riconoscere le esigenze dei giovani, che spesso si sentono trascurati dalle aspettative familiari.

Riflessioni sulla paternità e l’adolescenza

Favino ha condiviso le sue esperienze personali, rivelando come il suo rapporto con il padre si sia evoluto nel tempo. Ha descritto un momento significativo in cui ha potuto vedere il padre come un uomo, piuttosto che come una figura autoritaria. Questo passaggio ha arricchito la sua comprensione della paternità e ha influenzato la sua interpretazione nel film.

L’attore ha anche riflettuto sulle differenze tra l’adolescenza di oggi e quella di un tempo, sottolineando come il mondo attuale sia più aggressivo e richieda prestazioni elevate. Ha espresso empatia per le nuove generazioni, riconoscendo le sfide che affrontano. La sua interpretazione del padre in “Enzo” è quella di un uomo che, pur cercando di proteggere il figlio, si trova spesso in difficoltà e in conflitto con le proprie emozioni.

Il dialogo tra cinema e politica

Durante l’incontro con i giornalisti, Favino ha affrontato anche il tema del rapporto tra il cinema italiano e le istituzioni, in particolare il ministro Giuli. Ha sottolineato l’importanza di costruire ponti e di avviare un dialogo costruttivo per migliorare la situazione del settore. L’attore ha citato il maestro Avati, che ha espresso chiaramente la necessità di ascoltare e collaborare, un messaggio che Favino ha fatto proprio.

In un momento in cui il cinema affronta sfide significative, la richiesta di un confronto aperto con le istituzioni è più attuale che mai. Favino ha ribadito la disponibilità del mondo del cinema a collaborare per affrontare le problematiche del settore, sottolineando l’importanza di un dialogo continuo e fruttuoso.

