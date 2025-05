Enrico Papi riporta in auge Sarabanda Celebrity: ascolti sorprendenti per il game show su Italia 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serata di ieri ha segnato un importante ritorno in televisione con il debutto di Sarabanda Celebrity, condotto da Enrico Papi. Il programma, che ha fatto la storia della televisione italiana, ha riscosso un notevole successo, non solo in termini di ascolti, ma anche di interazione sui social media. Gli spettatori hanno condiviso le loro impressioni su X, esprimendo entusiasmo e divertimento nel partecipare virtualmente al gioco con i vari vip presenti. I dati di ascolto confermano l’ottima performance della prima puntata, che ha registrato una media di 1 milione e 264 mila spettatori, con uno share dell’8,30%.

Ascolti e posizionamento di Sarabanda Celebrity

Il debutto di Sarabanda Celebrity ha portato Italia 1 a posizionarsi al quarto posto tra le reti più seguite della serata, poco sotto Report, in onda su Rai Tre. Questo risultato è stato accolto con sorpresa, considerando le aspettative iniziali. La serata televisiva è stata dominata da Rai Uno, grazie alla replica della serie Le Indagini di Lolita Lobosco 3, che ha raggiunto 2 milioni e 505 mila telespettatori e uno share del 15,80%. In contrasto, la nuova serie turca La Notte nel Cuore, trasmessa su Canale 5, ha ottenuto risultati inferiori, fermandosi a 1 milione e 904 mila spettatori e un share del 12,60%.

Successo anche per Giuseppe Brindisi con Zona Bianca

Non solo Sarabanda Celebrity ha brillato nella serata di ieri. Anche il talk show politico Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4, ha registrato un buon successo, con 850 mila spettatori e un share del 6,40%. Questo risultato dimostra l’interesse del pubblico per i temi di attualità e politica, in un contesto televisivo che offre una varietà di programmi. Al contrario, Rai Due ha visto un calo di ascolti con i telefilm crime NCIS e NCIS Origins, che hanno totalizzato rispettivamente 758 mila e 683 mila spettatori, con share del 4,30% e 3,90%.

Altri programmi e il panorama televisivo della serata

La7 ha trasmesso il film Adaline: L’Eterna Giovinezza, ma non è riuscita a superare il 3,40% di share, con una media di 574 mila telespettatori. Anche il best of di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, ha ottenuto risultati modesti, con 329 mila spettatori e un share del 2,70%. Infine, il documentario su Ayrton Senna trasmesso su Tv8 ha registrato un ascolto di 316 mila spettatori, con un share dell’1,80%. Questi dati evidenziano un panorama televisivo variegato, con alcuni programmi che hanno saputo attrarre l’attenzione del pubblico, mentre altri hanno faticato a conquistare una fetta significativa di telespettatori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!