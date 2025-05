Enrico Mentana: un futuro incerto dopo un anno e mezzo a La7

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel corso di una recente puntata di Tv Talk, trasmessa su Rai3, il noto giornalista Enrico Mentana ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sul futuro professionale. Con una carriera che abbraccia decenni, Mentana ha guidato il TgLa7 con grande successo, diventando un volto familiare per il pubblico italiano. Durante l’intervista, ha affrontato il tema della pensione e il suo impegno attuale, rivelando che continuerà a lavorare per un altro anno e mezzo, prima di valutare i prossimi passi.

La carriera di Enrico Mentana nel giornalismo

Enrico Mentana ha iniziato la sua carriera nel giornalismo nel 1979, fondando il Tg5, dove ha ricoperto un ruolo cruciale nella definizione del notiziario. La sua esperienza e professionalità lo hanno portato a diventare uno dei giornalisti più rispettati in Italia. Nel 2001, ha fatto il suo ingresso a La7, dove ha continuato a condurre il telegiornale con uno stile distintivo e un approccio diretto. La sua capacità di affrontare temi complessi e di interagire con il pubblico ha reso il TgLa7 uno dei notiziari più seguiti del paese.

Mentana è noto anche per le sue maratone informative, eventi in cui fornisce aggiornamenti in tempo reale su eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Queste trasmissioni, spesso caratterizzate da un’intensa preparazione e da un’energia contagiosa, hanno contribuito a consolidare la sua reputazione come giornalista di riferimento. La sua dedizione al lavoro e la passione per il giornalismo sono evidenti, e il pubblico ha sempre apprezzato il suo approccio autentico e diretto.

Le dichiarazioni di Mentana sulla pensione

Durante l’intervista a Tv Talk, Mentana ha affrontato il tema della pensione con una certa leggerezza, affermando di essere già in età pensionistica. Tuttavia, ha chiarito che continuerà a lavorare per un altro anno e mezzo, lasciando aperta la possibilità di valutare il suo futuro professionale successivamente. “Navigo a vista”, ha dichiarato, sottolineando la sua attitudine a vivere il presente senza preoccuparsi troppo di ciò che riserva il futuro.

Mentana ha anche condiviso la sua visione del lavoro, descrivendo la conduzione di un telegiornale come un’attività naturale, paragonabile al respirare. “Conduco telegiornali da 45 anni, è come respirare”, ha affermato, evidenziando quanto questo ruolo faccia parte della sua vita. La sua esperienza e il suo impegno nel settore giornalistico sono innegabili, e il suo desiderio di continuare a raccontare le notizie è evidente.

Le maratone informative di Mentana

Un altro aspetto interessante emerso durante l’intervista è stato il modo in cui Mentana affronta le sue maratone informative. Ha spiegato che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è necessaria una preparazione fisica specifica per affrontare queste lunghe trasmissioni. “C’è l’adrenalina”, ha detto, sottolineando l’importanza di essere presenti e coinvolti nel racconto degli eventi.

Mentana ha anche messo in evidenza che, per lui, il ruolo di un giornalista non consiste nel preparare un copione, ma nel vivere e raccontare la notizia in modo autentico. “Non devi preparare il compitino”, ha affermato, suggerendo che la spontaneità e la passione siano elementi chiave per una buona narrazione. La sua capacità di mantenere alta l’attenzione del pubblico durante le maratone è un segno della sua esperienza e della sua dedizione al mestiere.

Al momento, non ci sono indicazioni su un possibile successore per Mentana, il che lascia aperta la questione su chi potrà prendere il suo posto in futuro. La sua figura rimane centrale nel panorama informativo italiano, e il pubblico attende con interesse le sue prossime mosse professionali.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!