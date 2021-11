Enola Holmes 2: concluse le riprese per Henry Cavill

Henry Cavil annuncia su Instagram la fine delle sue riprese per “Enola Holmes 2“, l’attesissimo sequel sulla misteriosa sorella di Sherlock Holmes.

Proprio lo scorso maggio è stato annunciato che “Enola Holmes 2”, il sequel del film Netflix sulla sorella minore di Sherlock Holmes, che ha suscitato grande interesse, sarebbe presto arrivato sulla piattaforma streaming con il ritorno delle star Millie Bobby Brown e Henry Cavill.

Nel video pubblicato su Instagram da Henry Cavill, nel quale non sono stati rivelati molti dettagli sul film, sappiamo che l’attore ha terminato le riprese del progetto e si è concesso una bella corsetta notturna.

Nella sua ‘celebrazione’ per la fine delle riprese, l’attore decisamente carico di emozione, lancia un messaggio motivazionale ai suoi follower:

“Oggi è stato il mio ultimo giorno su ‘Enola Holmes’, e per tutto il giorno ho pensato di non uscire e fare questa corsa. Era un po’ buio e un po’ freddo, e mi sono convinto tutto il giorno che quelle erano tutte buone ragioni per non correre. Tuttavia, sono venuto qui, l’ho fatto, l’ho adorato e mi sento davvero, davvero bene. Quindi se sei seduto a casa a pensare di non allenarti oggi, mettiti quelle scarpe da ginnastica, esci da lì, e fallo. Non te ne pentirai.”